Yankuba Sima: "Estoy sano, con confianza y la ilusión de estar en el Eurobasket"

Yankuba Sima afronta la próxima temporada una nueva etapa en su carrera deportiva tras su fichaje por el Valencia Basket, pero antes de estrenarse en el Roig Arena, tiene el objetivo de entrar en la lista definitiva de España para el Eurobasket.

Una opción que se acerca cada vez más ante la plaga de lesiones, aunque de momento, el nuevo fichaje taronja prefiere centrarse en lo que está en su mano en cada entrenamiento y en los próximos partidos ante Alemania, el jueves en Madrid y el sábado en Colonia.

Sima aseguró que el equipo mejora después de las semanas de trabajo y de los dos amistosos perdidos ante Francia, a la que definió como "una candidata al título". "Tenemos mucha ilusión de seguir mejorando y ultimando detalles para la competición", señaló en declaraciones recogidas por Efe.

Lesiones en la selección

Preguntado por las bajas en la concentración, Sima lamentó la "mala suerte" que ha acompañado al grupo con las lesiones de algunos compañeros, aunque subrayó que los jugadores disponibles se mantienen centrados en entrenar y progresar: "Nosotros, los que estamos sanos, intentamos hacerlo lo mejor posible para estar preparados para el Eurobasket".

El pívot de la selección española, Yankuba Sima, con Sergio Scariolo en un entrenamiento / Quique García / EFE

Doble reto ante la campeona del mundo

Sobre los próximos amistosos contra la actual campeona del mundo, el jugador destacó la dificultad del reto: "Sabemos que es un equipo muy duro, con jugadores de mucha experiencia y mucho talento. Serán dos buenas pruebas para un Eurobasket que va a ser muy exigente".

En lo personal, el pívot reconoció que aún desconoce si entrará en la lista definitiva de 12 convocados (ahora hay siete taronja) que anunciará el seleccionador, Sergio Scariolo: "Estoy haciendo lo que puedo controlar, que es entrenar lo mejor posible. Tengo la ilusión de estar allí, pero si no es así, igualmente daré lo mejor de mí".

Por último, Yankuba Sima afirmó sentirse "físicamente sano y con confianza" y preparado para cualquier reto: "Entreno todos los días para dar lo mejor y ojalá pueda estar en el Eurobasket".