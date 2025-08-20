SELECCIONES
Brancou Badio mete a Senegal en las semifinales del Afrobasket
El taronja dio otra exhibición ante Nigeria, con 32 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 29 valoración
El sábado jugará la semifinal contra Mali, verdugo de la Costa de Marfil de Matt Costello
Cara y cruz para los dos representantes del Valencia Basket en el Afrobasket. Y es que tras la eliminación de Matt Costello con Costa de Marfil en cuartos de final pese al gran partido del taronja, Brancou Badio sí logró clasificar a Senegal para las semifinales tras un nuevo recital del escolta, quien llegó ante Nigeria a los 32 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 29 valoración, en un partido que acabó 75-91.
Badio buscará ahora el billete para la final el próximo sábado ante Mali, quien logró derrotar de forma sorprendente y en la prórroga a Costa de Marfil, en una exhibición desde el 6,75.
Retraso obligado en la pretemporada
Pedro Martínez, por tanto, sabe ya que no podrá contar con Badio para el inicio de la pretemporada el próximo lunes, ya que el jugador no terminará su participación en el Afrobasket hasta el mismo domingo, ya que incluso en el caso de derrota, debería de jugar el último día en la lucha por el tercer y cuarto puesto.
Reuvers, duda por su lesión
Mientras es posible la llegada de Costello, la presencia de Reuvers en los primeros entrenamientos es ahora mismo dudosa, ya que el jugador regresa con una pequeña lesión de su selección, pero con Hungría clasificada para la siguiente fase de clasificación para el Mundial de 2027.
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este martes 19 de agosto: Diego López, Sadiq y la 'llave del mercado
- El Girona se entromete en el fichaje de Sadiq
- André Almeida, la llave del final de mercado para el Valencia CF
- Diego López hasta 2029
- El primer lío para el Madrid: ¡Osasuna podría denunciar alineación indebida!
- Séptimo jugador del Valencia Basket en la selección española
- Última hora de los fichajes del Valencia CF este lunes: Sadiq, Iván Azón y la 'Operación Salida
- El Levante apuesta por Primo