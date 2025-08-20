SELECCIONES
Matt Costello se despide del Afrobasket con una nueva exhibición ante Mali
El pívot taronja se despide del Eurobasket tras caer en la prórroga de cuartos de final ante Mali
Podría llegar a tiempo del inicio de la pretemporada del Valencia Basket la próxima semana
Finalmente no habrá duelo taronja en las semifinales del Afrobasket. La derrota de Costa de Marfil ante Mali en la prórroga por 96-102 cierra la participación de Matt Costello en el torneo continental antes de que la Senegal de Brancou Badio busque su clasificación en un partido ante Nigeria.
El pívot taronja, eso sí, volvió a cuajar un auténtico partidazo, con 21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 3 recuperaciones y 28 valoración en sus casi 35 minutos en pista. Unos números insuficientes ante una Mali que ancadenó triple tras triple en el tercer cuarto y que tuvo en Aliou Fadiala Diarra a su jugador decisivo, con 35 puntos y la friolera de 50 créditos de valoración, con 16 rebotes y 3 asistencias en su haber.
Regreso a València y pretemporada
Con su eliminación Matt Costello tendrá opciones de llegar a tiempo al inicio de la pretemporada del Valencia Basket, ya que los jugadores están citados el próximo lunes para pasar las habituales pruebas físicas y médicas y empezar a trabajar en pista el martes, tal y como han hecho este mismo miércoles las jugadoras de Rubén Burgos sobre el mismísimo Roig Arena.
Seis jugadores para empezar
Con su vuelta a València y a la espera de ver cuándo termina Badio su participación en el Eurobasket, Pedro Martínez podría contar ya con seis jugadores del primer equipo en el inicio de la pretemporada, ya que es segura la presencia de Kameron Taylor y Neal Sako, al estar ya ambos en València, además de la de Omari Moore, Nate Sestina y Nate Reuvers, que este miércoles jugaba con Hungría su último partido del Preclasificatorio para el Mundial de 2027.
