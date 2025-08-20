Reuvers regresa a València con una lesión en el tobillo

Nate Reuvers ya puede volver a València para empezar la pretemporada a las órdenes de Pedro Martínez, pero antes de trabajar ya en el Roig Arena, deberá superar la pequeña lesión que sufre en el tobillo izquierdo y que le impidió jugar el último partido de Hungría ante Macedonia del Norte este miércoles, en el que perdieron por sorpresa.

Su selección se ha asegurado la plaza en la segunda ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2027 como segundo del grupo E pese a su derrota de esta tarde en Skopje ante Macedonia del Norte por 82-75 en un partido en el que el taronja Nate Reuvers no fue convocado tras sufrir una pequeña lesión en el tobillo izquierdo en el tercer partido de este torneo pre-clasificatorio.

Nate Reuvers, el mejor en el duelo entre Hungría y Rumanía / EFE

Buenos números

El interior de Valencia Basket ha sido uno de los jugadores más destacados del equipo magiar en esta concentración con una media de 15,3 puntos con un 60% en tiros de dos y un 44,4% en triples, 6,3 rebotes y 1,3 asistencias para 15,3 créditos de valoración en algo menos de 25 minutos en pista.

Su mejor partido fue precisamente en el triunfo ante Rumanía que selló el pase de Hungría a la segunda ronda en el que aportó 25 puntos y 5 rebotes antes de pisar fortuitamente a un rival y tener que abandonar el choque a un minuto del final.