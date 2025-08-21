La Alemania de Mumbrú examina a la España más taronja

Tras las dos últimas derrotas ante la potente Francia, la selección española se mide este jueves a partir de las 21:00 a otro rival temible, Alemania. La actual campeona del mundo, dirigida por el exentrenador del Valencia Basket Álex Mumbrú, es a priori otra de las favoritas a ganar el Eurobasket, por lo que se presenta como otra prueba de fuego para calibrar las opciones de los de Scariolo.

Mumbrú se reencontrará con jugadores que tuvo en su etapa en La Fonteta como Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui o Josep Puerto, pero también se medirá a la España más taronja de la historia, ya que a todos ellos se les suma la presencia del joven Sergio de Larrea, Yankuba Sima, Isaac Nogués y Álvaro Cárdenas, estos últimos llamados recientemente para cubrir la plaga de lesiones.

Siete jugadores del Valencia Basket en una lista que actualmente es de 17, a la espera de los descartes finales de Scariolo en función de la evolución de algunos de los lesionados. Seis de ellos jugaron ya en el último partido ante Francia, en el que aún no había sido convocado Álvaro Cárdenas, fichado este verano pero cedido al Peristeri griego.

La buena noticia para Sergio Scariolo es la recuperación de jugadores claves como Darío Brizuela y Santi Aldama, aunque sigue pendiente de la evolución de Alberto Díaz o Saint-Supéry.

Juancho Hernangómez, en pugna con Guerschon Yabusele en el último amistoso entre Francia y España. / Alberto Nevado / FEB

Mumbrú cuenta también con bajas importantes como las de Moritz 'Mo' Wagner, Maxi Kleber o Isaiah Hartenstein, aunque mantiene parte del bloque campeón del pasado Mundial, ganado bajo la dirección de su predecesor, el canadiense Gordon Herbert, con Schröeder y Wagner como principales referentes en ataque. Además, el duelo servirá para ver a David Krämer, nuevo jugador del Real Madrid, juegue en el pabellón que será su nueva casa, el Movistar Arena de Madrid.

Homenaje a Sergio Llull

Justo antes del inicio del partido entre los dos últimos campeones mundiales, la Federación Española de Baloncesto (FEB) rendirá un homenaje al base Sergio Llull, retirado recientemente de la selección nacional, tras vestir la camiseta de España en 173 ocasiones y tras convertirse en campeón del mundo en 2019, doble campeón de Europa en 2009 y 2011, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los Juegos de Río 2016 y en el Eurobasket de 2013.

El partido se retransmitirá en directo por Teledeporte y RTVE Play, igual que el del próximo sábado que jugarán ambas selecciones en Colonia, en este caso a partir de las 19:00.