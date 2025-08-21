SELECCIONES
Repóquer taronja a un paso de la final del Eurobasket U16F
Isabel Hernández, Amelia Alonso, Claudia Lostal, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk jugarán con España la semifinal
Las también taronja Anja Petkovic y Hanna Kenig perdieron con Serbia y Polonia sus respectivos partidos de cuartos
Cinco jugadoras del Valencia Basket se han metido de lleno en la lucha por las medallas tras imponerse la selección española a Francia en cuartos de final del Eurobasket U16F por 72-53.
Isabel Hernández, Amelia Alonso, Claudia Lostal, Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk, a las órdenes de la seleccionadora Moses Fernández están así a un paso de traer una nueva medalla internacional a L'Alqueria del Basket, a falta de ver si podrán luchar por el oro el domingo o por la tercera plaza en caso de caer este viernes ante Letonia, que se impuso a Italia en cuartos.
La taronja Isabel Hernández, con 19 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 19 de valoración, fue la jugadora más destacada de España en el último partido ante Francia, con Claudia Costal y Amelia Alonso llegando también hasta los 10 y los 9 puntos respectivamente. Sandra Dávila y Anastasia Lishchuk brillaron más en la faceta reboteadora con 4 y 5 capturas respectivamente.
Derrotas para Anja Petkovic y Hanna Kenig
Menos suerte que las españolas tuvieron las también taronja Anja Petkovic y Hanna Kenig, ya que tanto la serbia como la polaca perdieron sus respectivos partidos de cuartos de final y deberán jugar por los puestos del 5º al 8º.
Polonia cayó ante Alemania por 54-78, mientras Serbia perdió contra Eslovenia por 68-51.
