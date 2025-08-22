Jean Montero liderará a Rep. Dominicana en la AmeriCup 2025

Jean Montero, escolta del Valencia Basket, ha sido incluido en la plantilla final de la selección nacional de República Dominicana para competir en la FIBA AmeriCup 2025, que se disputará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua. El torneo reunirá a las mejores selecciones del continente en la lucha por conseguir el trono continental, actualmente en manos de Argentina.

Jean Montero, a la conquista de América con Rep. Dominicana

Montero, una de las grandes sensaciones del baloncesto caribeño, ejercerá de representante taronja en esta cita internacional. También formará parte del combinado dominicano Joel Soriano, cedido por el Valencia Basket al Casademont Zaragoza para la temporada 2025-26.

El combinado dirigido por Néstor "Che" García ha quedado encuadrada en el Grupo C, junto con las selecciones de Colombia, Argentina y la anfitriona, Nicaragua. El debut dominicano será el sábado 23 de agosto a las 05:10 (CET) ante Colombia. A continuación, se medirán el domingo 24 a las 21:10 y, cerrarán la fase de grupos contra Nicaragua, en la madrugada del lunes al martes 26 de agosto a las 02:40 (CET).

Los dos mejores equipos de cada grupo, junto a los dos mejores terceros, avanzarán a los cuartos de final, programados para el jueves 28 de agosto. Las semifinales del torneo se disputarán el sábado 30, mientras el partido por el bronce será el domingo 31 a las 22:40, y la gran final está prevista para las 02:10 (CET) del lunes 1 de septiembre.

Llamado a ser pieza angular del proyecto

Con esta convocatoria, Montero se perderá el inicio de la pretemporada con el Valencia Basket de Pedro Martínez, aunque se espera que llegue en plena forma competitiva tras su paso por el torneo continental.

Jean Montero es una de las estrellas de la República Dominicana / SD

El escolta dominicano afronta una temporada clave con el Valencia Basket, donde está llamado a tener un papel protagonista bajo las órdenes de Pedro Martínez. Tras su buen rendimiento la campaña anterior, Montero será una de las piezas angulares del nuevo proyecto taronja y se estrenará como local en el nuevo Roig Arena, un escenario de primer nivel en el que buscará consolidarse como uno de los referentes del equipo tanto en la Liga Endesa como en la EuroCup.

Badio tampoco estará en el inicio de la pretemporada

Mientras tanto, el técnico taronja, también sabe que no podrá contar con Badio para el arranque de la pretemporada, ya que el escolta está disputando el Afrobasket, cuya selección (Senegal) se encuentra en la fase final que se celebrará el sábado 23 a las 16:00 (CET) ante Mali.