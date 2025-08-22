Suspendido el partido de pretemporada del Valencia Basket contra el Hiopos Lleida

El Valencia Basket ha comunicado a través de sus redes sociales la suspensión del partido de pretemporada ante el Hiopos Lleida. El encuentro estaba previsto para el 13 de septiembre en Salou e iba a ser el tercer partido de preparación del conjunto valenciano. El club ha justificado la cancelación del partido por causas ajenas.

Pretemporada 2025-2026

El Valencia Basket se pondrá en marcha el 25 de agosto. En un principio iban a ser cinco encuentros, pero finalmente serán cuatro. La temporada 2025-26 comienza con la Supercopa Endesa que dará lugar al primer título el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Por ello, Pedro Martínez buscará preparar al equipo de cara a una campaña ilusionante, primera en el Roig Arena. Aunque el técnico no contará hasta mediados de septiembre con hasta cinco jugadores taronja: Sergio de Larrea, Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima.

El primer partido será el 7 de septiembre en Yecla frente al UCAM Murcia. Tres días después viajarán a Teruel para medirse al Casademont Zaragoza. El conjunto taronja disputará todos los encuentros como visitantes. El debut del equipo en el Roig Arena tendrá que esperar hasta el 5 de octubre en el partido contra el Barça de la ACB. Los últimos enfrentamientos serán en Pontevedra, el tercero contra el Baskonia el 19 de septiembre y el último frente al Río Breogán o Real Madrid el 20 de septiembre.