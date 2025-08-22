Suspendido el partido de pretemporada del Valencia Basket contra el Hiopos Lleida
El club ha comunicado la cancelación del partido que debía disputarse el 13 de septiembre
El Valencia Basket ha comunicado a través de sus redes sociales la suspensión del partido de pretemporada ante el Hiopos Lleida. El encuentro estaba previsto para el 13 de septiembre en Salou e iba a ser el tercer partido de preparación del conjunto valenciano. El club ha justificado la cancelación del partido por causas ajenas.
Pretemporada 2025-2026
El Valencia Basket se pondrá en marcha el 25 de agosto. En un principio iban a ser cinco encuentros, pero finalmente serán cuatro. La temporada 2025-26 comienza con la Supercopa Endesa que dará lugar al primer título el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Por ello, Pedro Martínez buscará preparar al equipo de cara a una campaña ilusionante, primera en el Roig Arena. Aunque el técnico no contará hasta mediados de septiembre con hasta cinco jugadores taronja: Sergio de Larrea, Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima.
El primer partido será el 7 de septiembre en Yecla frente al UCAM Murcia. Tres días después viajarán a Teruel para medirse al Casademont Zaragoza. El conjunto taronja disputará todos los encuentros como visitantes. El debut del equipo en el Roig Arena tendrá que esperar hasta el 5 de octubre en el partido contra el Barça de la ACB. Los últimos enfrentamientos serán en Pontevedra, el tercero contra el Baskonia el 19 de septiembre y el último frente al Río Breogán o Real Madrid el 20 de septiembre.
- Yangel Herrera, clave en la llegada de Sadiq a Mestalla
- Myron Boadu, alternativa para la delantera
- (Casi) todo al '9' en la recta final del mercado
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este jueves 21 de agosto: la salida de Almeida, partida por Sadiq...
- Marcelino ficha a uno de los 'bombazos' de LaLiga
- Yarek Gasiorowski, en la pre-lista de la Selección Absoluta
- La banca japonesa se convierte en prestamista del Valencia CF
- Las novedades en los fichajes del Valencia CF este miércoles 20 de agosto: Sadiq, Iván Jaime, 'robo' en la Academia...