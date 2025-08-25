Ambientazo taronja en el estreno de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena

El Valencia Basket tiene ya operativa su nueva tienda oficial en el Roig Arena, cerrando la interior de La Fonteta y luciendo una instalación más grande, luminosa y con mayor cantidad de productos y servicios para los aficionados, ya que junto a la misma está también el centro de atención a la afición.

Un recinto que además da el exterior, a pie de calle y que en la tarde de este lunes vivió también una fiesta de bienvenida para la afición con actividades de animación, photocall y la presencia de Nate Sestina y Leticia Romero firmando autógrafos.

Fueron cientas las personas, entre ellas Cristina Ouviña y el delegado del primer equipo, Alfonso Castilla, los que se acercaron a la inauguración de nueva tienda, y muchas de ellas compraron ya su primer producto de la nueva temporada de Valencia Basket. El resultado fue un ambientazo taronja en el que se respiraba a ilusión por la nueva temporada y el nuevo pabellón.

Por la mañana fueron Queralt Casas y Leticia Romero quienes asistieron en representación de ambas plantillas, en un acto que contó también con la presencia de Juan Roig y en el que Merche Añón y José García explicaron algunos detalles de la tienda y de los nuevos producctos.

Ambientazo en la nueva tienda / M. A. Polo

La tienda está montada sobre el espacio equivalente a media pista de baloncesto, con las correspondientes líneas en el suelo e incluso una pequeña grada con asientos para la zona de espera de la oficina de atención al aficionado. Los probadores reproducen lo que son las taquillas de los vestuarios, con imáganes de Brancou Badio y Raquel Carrera y hay una zona de serigrafía en la que se pueden estampar los nombres y los dorsales al momento.

Inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena: Todos los detalles / Germán Caballero

Además, hay una nuevas colecciones de ropa, una nueva versión pequeña de Pam y la novedad de bufandas con los colores de la Senyera, al margen de las camisetas de los primeros equipos, que ya se pueden comprar. El segundo equipaje, sin embargo, no estará en las tiendas hasta dentro de unos días.

Germán Caballero

Merche Añón: "Es un nuevo espacio por y para la afición"

La directora de negocio del Valencia Basket explicó que "inauguramos la tienda y la oficina de atención a la afición, es el punto taronja del Roig Arena. Es un nuevo espacio diseñado por y para la afición, un lugar a pie de calle con tienda y atención al aficionado, al margen del Museo que habrá en próximos meses".

Las camisetas de los primeros equipos, ya a la venta / Germán Caballero

A ello añadió que este nuevo recinto "nos va a permitir mejorar en atención al aficionado como en experiencia de compra, con un espacio más amplio, luminoso, más productos y complementos, una nueva colección de Pam y calzado de la mano de Hummel. No solo es una tienda sino la casa de toda la familia taronja en el Roig Arena.

José García: "Esperamos que hummel sea testigo de la próxima liga"

Por su parte, el presidente de hummel, José García, manifestó que "es un orgullo y una responsabilidad muy grande tomar el testigo de una compañía como Luanvi, que estuvo 30 años. Agradezco a los profesionales del Valencia BC. Intenté seducir a Merche de que la mejor propuesta era la nuestra, esperamos estar a la altura del club, de la afición, de su presidente, con todos nuestros productos. Esperemos que Hummel pueda ser testigo de la próxima Liga en el Roig Arena.