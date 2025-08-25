Reuvers: "Soy mejor jugador que cuando llegué hace dos años"

Nate Reuvers es uno de los pocos jugadores con los que podrá contar Pedro Martínez en los primeros entrenamientos de pretemporada, aunque llega con las molestias que arrastra de la lesión que le impidió jugar el último partido con Hungría. Nada importante de todas formas de cara a una temporada en la que se encuentra más motivado que nunca, convencido de que se verá una mejor versión de él.

"La última temporada fue genial y tenemos que seguir construyendo sobre eso. Siempre hay espacio para mejorar y cada año me siento mejor, así que espero mucho del equipo", señaló durante la inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.

"Definitivamente creo que soy mejor jugador que cuando llegué hace dos años, aprendes mucho jugando en Euroliga, Eurocopa, ACB…", añadió.

Plantilla larga para Euroliga y ACB

Respecto a la competencia y al hecho de estar en una plantilla con 16 jugadores a falta de resolver el futuro de Ethan Happ, añadió Reuvers que

"tendremos que manejar esa situación, pero con todos los partidos que tendremos este año con la Euroliga y la ACB necesitamos una gran plantilla, especialmente por el ritmo tan alto con el que jugamos".

Inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena: Todos los detalles / Germán Caballero

El pívot 'taronja' también habló sobre combinar la Euroliga y la ACB: "Es difícil porque no puedes relajarte en los partidos del fin de semana. No importa contra quién juegues en la acb porque sabes que vas a tener que dar el cien por cien".

Impresionado por el Roig Arena

Reuvers, que ha estado disputando la fase de clasificación al Mundial de 2027 con Hungría, tuvo palabras para el Roig Arena, el nuevo pabellón donde jugará el Valencia Basket desde esta temporada. "Es una locura el progreso que han hecho en estos dos meses desde que fui en verano y es hermoso, todo está nuevo y no sé si he visto algo mejor en Europa", destacó Reuvers, quien este lunes asistió a la inauguración de la nueva tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.