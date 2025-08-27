Dos refuerzos para Pedro Martínez en la pretemporada

Pedro Martínez ha sumado este miércoles dos nuevos jugadores a los entrenamientos de pretemporada del Valencia Basket, que arrancaron el martes en La Fonteta. Tras arrancar el martes con apenas cinco jugadores del primer equipo, el téncico ya ha podido contar con Isaac Nogués, que se unió al grupo después de disponer de un día extra por motivos personales, y con Brancou Badio, recién llegado tras conquistar el bronce en el Afrobasket con Senegal.

El escolta africano llega en un gran momento, tras proclamarse máximo anotador y máximo triplista del torneo, además de ser elegido en el mejor quinteto del campeonato. Ambos refuerzan el trabajo de un conjunto que todavía espera la llegada de Jean Montero, en plena AmeriCup con República Dominicana, y de los internacionales que disputan el Eurobasket 2025, que arranca este jueves para España. El primer encuentro de pretemporada será el próximo domingo 7 ante UCAM Murcia.

El técnico taronja sigue trabajando, además, con algunos de los nuevos fichajes como Omari Morre, Kameron Taylor y Neal Sako, junto a Nate Sestina y Matt Costello. Reuvers no ha podido entrenar por lesión, pero en breve irán llegando más jugadores del primer equipo, tal y como desea Pedro Martínez. También forman parte de la plantilla, en esta pretemporada, los canteranos Nikola Dzepina, Jorge Carot, Álex Blanco, Marc Grau, Guillem Tazo, Roger Villarejo, Tomas Talcis e Ilan Laville.