La participación de Jean Montero en la AmeriCup termina en cuartos de final

La presencia taronja en la FIBA AmeriCup 2025 ha terminado esta noche tras la eliminación de la República Dominicana a manos de Brasil en los cuartos de final, en un partido que el equipo brasileño se ha impuesto por 82-94 tras coger el mando en el segundo cuarto y ampliar su ventaja en el tercero. Jean Montero anotó 12 puntos y capturó 3 rebotes en este partido eliminatorio antes de ser descalificado en el tercer cuarto.

El escolta taronja no participó en el primer partido del torneo ante Colombia por una lesión en el dedo de la mano derecha, pero se estrenó con su equipo para ayudarle a conseguir el triunfo en la prórroga ante Argentina y para asegurar la victoria ante la anfitriona Nicaragua que permitía a la República Dominicana pasar como primera de su grupo. Sin embargo, el cruce le emparejó con otra de las favoritas, Brasil, que cortó el viaje dominicano en este torneo en los cuartos de final.

Sus números en el torneo

Jean Montero acabó el torneo con una tarjeta de 10,3 puntos, 3,3 rebotes y 4 asistencias para 9,3 créditos de valoración. Por su parte, el pívot Joel Soriano, que la próxima temporada jugará cedido por Valencia Basket en Casademont Zaragoza, participó en los cuatro partidos del torneo con un promedio de 12,2 puntos, 5,2 rebotes y 3 tapones para 16 de valoración.