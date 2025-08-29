Ya hay segunda equipación para esta temporada. El Valencia Basket inicia una nueva etapa de la mano de hummel, y esta, que se estrenó con el lanzamiento de la primera equipación oficial y la apertura de la nueva tienda del Club, da hoy otro paso con el lanzamiento de la segunda equipación de la temporada 25/26.

Tras apostar por el naranja característico en la primera, el negro es ahora el color protagonista, en un homenaje a las lamas que rodean la totalidad del Roig Arena, pasando estas de la piel del recinto a la piel de jugadores y jugadoras. Valencia Basket y hummel apuestan de esta manera por darle presencia a la nueva casa taronja.

Claudia Arce

Todos los detalles

Como sucediera con la primera equipación, esta segunda también mantiene la novedad de poder leer el nombre del Club en la parte frontal. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad a Valencia Basket, es el nombre lo que luce sobre el negro, en lugar de Cultura del Esfuerzo como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una Cultura del Esfuerzo que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

Ya a la venta

La segunda equipación para la temporada que comienza queda oficialmente a la venta desde este mismo momento a través de la tienda online de Valencia Basket y de la tienda física en el Roig Arena. Inaugurada el pasado lunes 25 de agosto.

El Roig Arena, en la segunda piel de Valencia Basket / Valencia Basket

Precio de la camiseta

Ya puedes adelantarte y comprar las dos primeras equipaciones de la próxima temporada. Muy pronto se irán conociendo y poniendo a la venta el resto de equipaciones y productos de la nueva colección. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya puedes adquirir tu camiseta de juego a un precio de 70 euros, desde 63 si eres abonado del Valencia Basket.