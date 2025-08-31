FICHAJE
Omari Moore: "Puedo jugar de 1, de 2 y de 3, en ataque y en defensa"
El nuevo fichaje del Valencia Basket destaca de sí mismo su versatilidad
El exterior norteamericano añade que "la ciudad es de las más bonitas de Europa".
Omari Moore es uno de los jugadores que más expectativas ha generado de cara a la próxima temporada, pero no teme la presión ni las expectativas y está dispuesto a asumir el gran reto de triunfar en el Valencia Basket.
Sobre la nueva temporada, en declaraciones facilitadas por el club, destaca que "va a ser una temporada muy emocionante. Es mi primera vez en España, en la acb y en la Euroliga y va a ser un gran reto, pero estoy dispuesto a ello", destacó Moore en declaraciones ofrecidas por el club.
Polivalencia
Sobre su aportación al equipo, Moore recalcó su versatilidad: "Creo que por mi altura y mis habilidades ofrezco mucha versatilidad y puedo jugar de 1, de 2 y de 3 tanto en ataque como en defensa".
El exterior norteamericano también habló sobre el Roig Arena y la afición 'taronja': "Luce muy bien. Estoy emocionado de poder entrar ahí y también he visto el número de abonados, son muchos este año y sé que la afición es increíble".
Enamorado de la ciudad
"La ciudad es muy bonita, una de las más bonitas de Europa, así que me hace mucha ilusión explorar la ciudad, conocer a los fans y jugar para todos ellos", añadió Moore.
Moore firmó con el Valencia Basket este verano por una temporada tras desvincularse del South East Melbourne Phoenix, equipo de la liga australiana.
