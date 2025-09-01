Darius Thompson, en el camino de España hacia los octavos del Eurobasket

La España más taronja y la Italia de Darius Thompson, nuevo jugador del Valencia Basket, se miden este martes a partir de las 20:30 en un partido decisivo para cerrar de forma matemática la clasificación para los octavos de final. Un rival a priori más complicado que los que han tenido hasta ahora los de Scariolo y que se antoja clave para no depender de una victoria el jueves ante la potente Grecia, invicta en el Grupo C.

Aunque Darius ha ido de menos a más en el campeonato y destacó ya en el último partido de Italia ante Bosnia, con 14 puntos, 4 asistencias, 1 rebote y 14 de valoración en 32 minutos en pista, la gran amenaza transalpina llega a priori de la mano del alero Simone Fontecchio, que viene de obtener la mejor anotación de un jugador de su país en la historia del evento después de transformar 39 puntos en el triunfo ante Bosnia-Herzegovina, donde los suyos sufrieron más de lo previsto.

Esa fue la segunda de las dos victorias que acumulan en tres partidos; pues también fueron capaces de deshacerse de Georgia, pero cayeron en su estreno frente a Grecia.

En la selección española, por su parte, los cinco jugadores taronja han ido también de menos a más, llegando a ser protagonistas en el último encuentro ante Chipre con buenas estadísticas y acariciando incluso el que habría sido un histórico quinteto 100% taronja en el último cuarto ante Bosnia, donde llegaron a juntarse cuatro jugadores del Valencia Basket, a falta solo de un Pradilla que descansaba en el banquillo.

Pendientes de Juancho

La selección española, por su parte, parece haber pasado página de las malas sensaciones que dejó su debut ante Georgia, aunque cierto es que las siguientes victorias llegaron ante rivales de menor entidad, Bosnia-Herzegovina y Chipre. Sin embargo, si hay algo que preocupa es el estado físico de Juancho Hernangómez, ya que no pudo acabar el último partido tras pisar sobre el pie de un jugador chipriota en el arranque del segundo cuarto, aunque siguió forzando hasta el descanso.

Los jugadores de España, con el 'tocado' Juancho a la derecha, tras la victoria ante Chipre. / GEORGI LICOVSKI / EFE

Billete para Riga

Una victoria en Limasol les daría billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título. Un primer objetivo para seguir en la defensa del título de 2022, aunque en esta ocasión, España no estaba para la FIBA ni entre las diez favoritas a ganar el título.

Récords

España llega con un plus de autoestima por las últimas victorias, en las que además lograron varios récords históricos, ya que ante los bosnios igualaron el récord de anotados por la selección en un duelo del Eurobasket con 15 y contra Chipre hicieron solo uno menos. O de las asistencias, 25 ante los primeros y 29 ante los segundos, y de los rebotes, 35 y 46 respectivamente.

Precedentes en contra

En cuanto a los precedentes en choques oficiales, 33 se han jugado hasta la fecha con 21 victorias italianas y 12 españolas; dos de ellas en los tres últimos cara a cara.