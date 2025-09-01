Pedro Martínez 'ficha' otro jugador para la pretemporada

Gran 'fichaje' para la pretemporada de Valencia Basket. Pedro Martínez sigue incorporando efectivos al trabajo diario. La gran novedad este lunes en La Fonteta ha sido Jean Montero. El jugador, tras jugar la AmeriCup con República Dominicana, se suma a los entrenamientos a pocos días de empezar los partidos de pretemporada. De hecho, el primer amistoso se disputará este domingo 7 de septiembre ante UCAM Murcia a las 13:00h en la localidad murciana de Yecla.

Empezó con cinco jugadores

Tras arrancar el pasado martes la pretemporada con apenas cinco jugadores del primer equipo, el téncico ya puedo contar al día siguiente con Isaac Nogués, que se unió al grupo después de disponer de un día extra por motivos personales, y con Brancou Badio, recién llegado tras conquistar el bronce en el Afrobasket con Senegal. Ahora ha sido el turno de Jean Montero.

Jean Montero, en el entrenamiento de este lunes en La Fonteta. / Valencia Basket

Cuatro partidos de pretemporada

El combinado dirigido por Pedro Martínez disputará cuatro tests de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial, que llegará con la semifinal de la Supercopa Endesa el sábado 26 de septiembre, con rival aún a determinar mediante sorteo y que saldrá entre Real Madrid, Unicaja Málaga y La Laguna Tenerife.

Tras las primeras sesiones de entrenamientos, el equipo taronja abrirá sus compromisos de preparación disputando un partido amistoso ante UCAM Murcia el domingo 7 de septiembre a las 13:00 horas en la localidad murciana de Yecla. La semana siguiente, Valencia Basket continuará con la tradición de los últimos cursos para medirse al Casademont Zaragoza el miércoles 10 de septiembre a las 18:00 horas para la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela en Teruel.

La penúltima semana de septiembre el combinado de Pedro Martínez cerrará su pretemporada con un viaje a tierras gallegas para repetir su participación en la décima edición del torneo EncestaRías. El equipo taronja abrirá la competición enfrentándose a Baskonia, en un choque que se jugará el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán el Río Breogán y el Real Madrid. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00 horas y la final del torneo para las 20:30 horas.