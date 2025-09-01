Valerio-Bodon refuerza al Valencia Basket en pretemporada
El cuadro taronja tiene a gran parte de la plantilla con sus selecciones, por lo que necesita de fichajes para completar las primeras sesiones preparatorias
EFE
El ala-pívot húngaro Vincent Valerio-Bodon refuerza al Valencia Basket esta pretemporada ante la ausencia de varios de los jugadores del equipo 'taronja', según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la situación.
Nacido en República Dominicana pero crecido en Hungría, Valerio-Bodon tiene 24 años y mide 206 centímetros, es internacional absoluto con Hungría.
Valerio-Bodon ha tenido algunas experiencias en la G-League, en la que ha jugado con el equipo vinculado a Los Angeles Lakers, franquicia con la que llegó a firmar un contrato de diez días, y jugó la pasada campaña en el Pistoia italiano.
Numerosas ausencias en el Valencia Basket
El Valencia Basket inició hace unos días los entrenamientos de pretemporada aunque lo hizo muy mermado por las ausencias de jugadores que están con sus selecciones por lo que ha recurrido a jugadores como Valerio-Bodon para reforzar entrenamientos y amistosos de los de Pedro Martínez.
