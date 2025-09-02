Cuatro ausencias en el estreno del Valencia Basket ante el Joventut

Las campeonas de Liga están de vuelta y lo hacen con un primer partido de pretemporada este miércoles a las 20:00 ante el Joventut con ocasión del III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona. Un estreno en el Palau d’Esports de Catalunya que servirá para ver también a algunas de las nuevas incorporaciones, pero en el que faltarán cuatro jugadoras por distintos motivos.

Así, Rubén Burgos no podrá contar de momento con Cristina Ouviña, quien se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. Tampoco estará una Elena Buenavida arrastra unas molestias que le impedirán viajar en esta ocasión. Por su parte, Alina Iagupova se incorporará al grupo en los próximos días y Leo Fiebich lo hará una vez finalice su participación en la WNBA.

María Araújo, en un entrenamiento del Valencia Basket / F. Calabuig

Con Araújo, Atkinson y Lekovic

En ausencia de todas ellas, completan la plantilla Irene Broncano y Paula Saravia y la jugadora de La Cordà de Paterna, Aminata Traoré. Sí debutarán con la camiseta taronja tres de los refuerzos de esta temporada: María Araújo, Tanaya Atkinson y Marija Lekovic. Mientras que también jugará una Awa Fam que regresa después de su año de cesión en el Lointek Gernika.

El rival, con Rebeca Cotano

El Joventut ha tenido la baja de Mariam Coulibaly, la referencia ofensiva del equipo, que hizo la pasada temporada 22 puntos, 10'8 rebotes y 29 de valoración de media por partido, entrando en el quinteto ideal de la LF Endesa. La interior maliense ha recalado en Spar Girona. Tampoco continúan Helena López, Serena-Lynn Geldof y Anna Cruz, que anunció su retirada y celebró su último partido en la Fonteta.

Eso sí, sigue la extaronja Rebeca Cotano, capitana del equipo en su tercera temporada en el equipo de Badalona.