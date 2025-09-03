Los ojeadores de la NBA suspiran por Sergio de Larrea

El base del Valencia Basket, Sergio de Larrea, a sus 19 años, se ha convertido en una de las sensaciones del Eurobasket y uno de los líderes indiscutibles de la selección española. Aunque su brillante actuación no pudo evitar el pasado martes la derrota de España ante Italia por 67-63, el base taronja dio una lección de madurez con su mejor actuación con la selección absoluta. De Larrea anotó 15 puntos, capturó 7 rebotes y finalizó con una valoración personal de 17. Una actuación que no ha pasado desapercibida a nivel internacional y que ha cruzado el 'charco' para llegar hasta EEUU donde los ojeadores de la NBA ya le señalan como un diamante en bruto a seguir muy de cerca.

Elogios desde EEUU

nbadrafpoint elogia la actuación del vallisoletano ante Italia y recuerda que de Larrea firmó una de las mejores actuaciones de un jugador menor de 20 en la historia ya que desde que lo lograra Ricky Rubio (con 18 años y 334 días), ningún otro jugador de 19 años había logrado anotar más de 10 puntos en un partido de Eurobasket. Ricky lo logró en la final del Europeo disputada ante Serbia en 2009.

Desde nbadrafpoint apuntan a De Larrea como un firme candidato a ser elegido en 2026 en la primera ronda del draft: "Sergio De Larrea está siendo subestimado como una posible selección de primera ronda en el draft de la NBA de 2026. El base de 19 años y 1.98 m protagonizó una sólida temporada en la ACB con Valencia a pesar de jugar minutos limitados, promediando un 41% en triples. Está en camino de hacer un gran papel jugando en la Euroliga y la ACB la próxima temporada".

Tras su actuación ante Italia, en draftpoint se aseguraba: "Sergio De Larrea hace historia como el jugador español más joven en anotar más de 10 puntos en Eurobasket desde Ricky Rubio. El base de 19 años y 1,98 m tuvo una actuación fenomenal contra Italia hoy, anotando 15 puntos. Un nombre a seguir en el draft 2026".

Otros medios de gran prestigio como Sports Ilustrated o Bleacher Report también elogian las cualidades de de Larrea y su proyección. La FIBA en sus redes sociales también se hacía eco de la gran actuación del base taronja.

Sergio De Larrea (1.98m, Valladolid, 04/12/2005, 18 años) se convirtió en jugador de la primera plantilla masculina del Valencia Basket en el verano de 2024 tras alternar durante varios años su ayuda al primer equipo con el L' Horta Godella de Liga LEB. Desde entonces, su protagonismo ha ido creciendo en el equipo. Para la temporada 2025-2026 se perfila como uno de los hombres importantes en los esquemas de Pedro Martínez y más tras el salto de madurez que está demostrando en el Eurobasket.

De Larrea brilló ante Italia / FEB

Debutó como internacional absoluto en un partido amistoso preparatorio para el Preolímpico 2024 ante la República Dominicana disputado en Alicante que se jugó el 28 de junio de 2024. Su debut en partido oficial con España llegaría en las ventanas de noviembre de 2024. En el presente Europeo, Sergio de Larrea, al igual que Mario Saint-Supéry, también de 19 años, han tenido que asumir la responsabilidad en la dirección del juego de la selección pese a su juventud debido a las ausencias de Lorenzo Brown y Alberto Díaz. De Larrea no ha dejado escapar la oportunidad de adquirir galones en la selección.

No tiene prisa por ir a la NBA

Aunque todos apuntan a que el futuro de Sergio de Larrea está en la NBA, el jugador no quiere precipitarse, su compromiso con el Valencia Basket es firme como demostraba hace unos meses cuando anunciaba su decisión renunciar al draft de este año, 2025 y continuar jugando en el club taronja. Ambas partes llegaban a un acuerdo para mejorar las condiciones contractuales del jugador que está vinculado al club valenciano hasta 2027.