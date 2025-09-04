Darius Thompson, pendiente del España-Grecia del Eurobasket

Los cinco jugadores taronja de la selección española han llegado al último partido con los deberes por hacer al jugarse la clasificación a una sola carta en el partido ante la potente Grecia de Gianis Antetokounmpo. Pero el sexto jugador taronja en la competición estará también muy pendiente de este último encuentro del Grupo C, ya que en función del resultado del mismo, Italia pasará como primera o como segunda a la eliminatoria de octavos de final.

Italia, de momento, cumplió con los pronósticos y no tuvo problemas en derrotar de forma abultada a la anfitriona Chipre por 89-54, en un partido en el que su seleccinador, Gianmarco Pozzecco, aprovechó para rotar y dar descansos a algunos de sus mejores jugadores, entre ellos Darius Thompson.

Darius Thompson no salió de inicio en el duelo ante Chipre. / FIBA

Números ante Chipre

El taronja, de hecho, estuvo solo algo más de 13 minutos en pista, en los que sumó 4 puntos, 1 rebotes y 3 asistencias, para 7 de valoración. Otras de las grandes estrellas de su equipo, Simone Fontecchio, se quedó también en 13 puntos en algo más de 15 minutos después de la victoria del pasado martes de Italia ante España.

Las opciones de ser 1º y 2º

Las cuentas de Italia para pasar como primero o segundo de grupo son claras. Si España gana, serán primeros y si es Grecia la que se impone, serán segundos, a pesar de que empatarían con los helenos con un balance de 4-1, ya que en el duelo entre ambos, ganaron los de Antetokounmpo. Darius, en cualquier caso, ya está clasificado y podrá vivir el partido de sus nuevos compañeros de equipo con menos tensión.

ds