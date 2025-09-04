Así se podrá ver la Liga Endesa, la Supercopa y la Copa del Rey los próximos cinco años

El baloncesto español toma nuevo rumbo en lo que a retransmisiones en directo se refiere. Y es que DAZN anunció este jueves una nueva alianza con la acb por la cual adquiere en exclusiva los derechos de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey para las próximas cinco temporadas. El acuerdo también contempla la emisión de los campeonatos durante cinco temporadas en EE. UU., MENA (Oriente Medio y Norte de África), Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Canadá, Australia, Taiwán y Japón, así como a partir de la temporada 26/27 en Alemania y Austria.

La cobertura arrancará con la Supercopa Endesa 2025, que se celebrará en Málaga los próximos 27 y 28 de septiembre, dando inicio a una temporada histórica para el baloncesto español en DAZN. Además de la Liga Endesa, la plataforma emitirá en exclusiva la Copa del Rey, que tendrá lugar del 19 al 22 de febrero de 2026.

Los aficionados podrán disfrutar, en directo y a la carta, de más de 1.700 partidos en los próximos cinco años. Además, DAZN ofrecerá contenido exclusivo, entrevistas, resúmenes y programas especiales centrados en los equipos y jugadores protagonistas de cada jornada.

Asimismo, como parte del acuerdo, DAZN ofrecerá cada jornada un encuentro de la Liga Endesa en abierto. Los aficionados podrán disfrutar de la mejor experiencia en la plataforma y seguir estos partidos gratis solo con descargar la App de DAZN y registrarse con su correo electrónico.

Acuerdo entre la ACB y DAZN hasta la temporada 2030-31 / DAZN

Una nueva forma de vivir la Liga Endesa

Para dar respuesta al interés de los aficionados al baloncesto, DAZN lanzará un plan específico para ellos, que ofrecerá acceso a todos los partidos de la acb en directo y bajo demanda. El plan Baloncesto se podrá disfrutar por tan solo 9,99 € al mes en modalidad anual de pago fraccionado, por 14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual con pago único. Los aficionados de entre 18 y 30 años podrán beneficiarse de un 30% de descuento en estos precios gracias a la TARIFA JOVEN -30. Este nuevo plan se podrá contratar en la App de DAZN y en DAZN.com próximamente. Los usuarios del plan Premium tendrán incluidos estos contenidos en su suscripción sin coste adicional.

Óscar Vilda, CEO de DAZN para España y Portugal

"La acb es una de las ligas más emocionantes y seguidas de Europa. Este acuerdo a largo plazo refuerza nuestro compromiso con los fans del deporte y confirma que DAZN es su destino de referencia. Queremos ofrecerles la mejor experiencia, y ofreceremos un nuevo plan dedicado al baloncesto, para acercar la emoción de cada jornada a todos los rincones de España".

Antonio Martín, Presidente de la acb

"Es una gran ilusión formar parte de esta plataforma con muchas de las mejores competiciones deportivas del mundo. Nos apasiona su propuesta y avanzar juntos para poder aumentar la visibilidad de nuestras competiciones. Nuestros clubes agradecen la apuesta de DAZN por el baloncesto".

Más baloncesto

Además de la Liga Endesa, la Supercopa Endesa y la Copa del Rey, DAZN ofrece a nivel global Courtside 1891, que se puede contratar de manera independiente o añadir a alguno de los planes disponibles en DAZN. Con Courtside 1891, los aficionados al baloncesto pueden disfrutar de las competiciones continentales e internacionales de FIBA, incluyendo los Mundiales y sus clasificaciones, así como las Youth World Cups. Asimismo, los fans pueden vibrar con torneos de clubes panregionales como la Basketball Champions League.