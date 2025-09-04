Última fase de venta de abonos en el Valencia Basket

El Valencia Basket empezará la temporada con un histórico récord de abonados tanto para el primer equipo masculino como femenino, con 10.800 y 3.700 abonados respectivamente. Eso sí, los 14.500 abonados en la suma de ambos pueden quedarse cortos ante la nueva oportunidad de adquirir abonos que ha abierto el Valencia Basket de cara a la próxima semana.

Así, desde el próximo lunes 8 de septiembre y hasta el viernes 12 de septiembre a las 14h, el Valencia Basket habilitará la última posibilidad para comprar abonos para la temporada masculina y femenina que está a punto de comenzar. En el caso del abono masculino, saldrá a la venta un cupo limitado de abonos en las zonas del anillo superior y VIP.

Desde la 10:00 y de forma online

El nuevo plazo de venta de abonos para los aficionados comenzará el lunes 8 de septiembre a las 10:00, será de forma online y con pago directo: El enlace estará disponible en la página web del club.

Las gradas del Roig Arena y los preparativos para el concierto de este sábado. / EFE

Taquillas junto al Roig Arena

Ante posibles dudas en la gestión del abono, el club ha habilitado también un punto de ayuda físico en las taquillas del Roig Arena, situadas en la caseta exterior frente a la entrada principal del recinto. El horario de atención del punto será de 10 a 18:30 horas del lunes 8 al jueves 11, y de 10 a 14:00 el viernes 12.

En caso de que se agote el cupo de abonados masculino, la venta seguirá en los horarios mencionados únicamente con los abonos femeninos.