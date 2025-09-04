Valencia Basket y Casademont Zaragoza jugarán por la AECC en Teruel

Tras el debut del primer equipo femenino, que el miércoles derrotaba en Tarragona al Joventut por 64-61 en el primer partido de la pretemporada, el Valencia Basket masculino cuenta ya las horas para disputar también su primer test de preparación. Será ante UCAM Murcia este domingo 7 de septiembre a las 13:00h en la localidad murciana de Yecla.

En Teruel, por una buena causa

La segunda cita en la agenda de los de Pedro Martínez será tres días más tarde, el miércoles miércoles 10 de septiembre, locuando se medirá al Casademont Zaragoza a las 19.00 horas en el pabellón de Los Planos de Teruel, en el marco del V Memorial Pepe Lanzuela, en homenaje al dirigente fallecido en 2021.

Según informó el ayuntamiento turolense, el partido tendrá también un carácter solidario, ya que toda la recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Entradas a 5 euros

La entrada general tiene un precio de 5 euros y se puede adquirir en la sede de la AECC, ubicada en la calle San Miguel de Teruel, mientras que los clubes deportivos pueden obtener entradas a 3 euros si contactan previamente con la asociación, y los menores de siete años podrán acceder gratuitamente.

Los fondos obtenidos se destinarán a la divulgación de medidas preventivas, a la ayuda a personas con cáncer y a sus familias y al fomento de la investigación sobre la enfermedad.

Según ha recordado el ayuntamiento en la información enviada a los medios de comunicación, el año pasado el memorial recaudó un total de 3.070 euros, un reflejo de la solidaridad de la sociedad turolense con esta causa.

La cercanía de Teruel y la expectación por ver al Valencia Basket 2025-2026, hacen prever que un destacado número de aficionados taronja se desplace para ver en directo a su equipo aunque Pedro Martínez seguirá sin poder contar con los internacionales.