El Valencia Basket, pendiente del sorteo de la Supercopa

La Supercopa será el primer objetivo por el que luche el Valencia Basket 2025-2026 ya que los taronja son uno de los cuatro equipos que aspirará al primer título oficial de la temporada que abrirá el curso el último fin de semana de septiembre.

Sorteo este viernes

Los taronja conocerán este viernes 5 de septiembre su rival en la semifinal de la Supercopa, un torneo que regresa al calendario tras cuatro años de ausencia y en el que se medirá en el primer cruce bien al Real Madrid o bien al Unicaja.

El sorteo tendrá lugar en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, ciudad que acogerá la competición los próximos 27 y 28 de septiembre.

El Real Madrid, como vigente campeón de la Liga Endesa tras derrotar al equipo valenciano en la final, y el Unicaja, como vencedor de la Copa del Rey, son los cabezas de series y comparten el bombo 1 por lo que no pueden cruzarse. En el bombo 2 están el Valencia Basket y el La Laguna Tenerife.

El Valencia ya se ha enfrentado en este torneo a sus dos posibles rivales. En la edición de 2014 en Vitoria perdió con el Real Madrid en semifinales (89-76), mientras que en la de 2017 en Las Palmas venció al Unicaja en semifinales (83-78) para acceder a una final en la que conquistó el que hasta ahora es su único título de este torneo.