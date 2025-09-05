Carlos Cabezas: "El pistoletazo de salida contra el Valencia Basket va a ser apasionante"

El emparejamiento entre el Valencia Basket y el Unicaja en la primera semifinal de la Supercopa va a dejar un aliciente extra por el regreso de Kameron Taylor y Jankuba Sima a la que fue su casa en los últimos años y es algo que tiene muy en cuenta Carlos Cabezas, embajador del Unicaja y legendario jugador del club malagueño, quien además define el emparejamiento como "apasionante, duro, bonito y atractivo".

Sobre el reencuentro con dos jugadores que hasta hace pocos meses pertenecían al club malacitano, Taylor y Sima, "muy queridos en la ciudad que ahora veremos de naranja, pero seguro que van a ser muy bien recibidos porque han sido dos jugadores que han dejado huella", señaló en declaraciones recogidas por Efe.

"Comenzar el pistoletazo de salida contra Valencia Basket va a ser apasionante. Es uno de los equipos que mejor se ha reforzado y mantiene una columna vertebral muy interesante", dijo este viernes tras el sorteo en declaraciones a los medios presentes en el acto en el Ayuntamiento de Málaga.

La maldición del anfitrión

Preguntado por si el objetivo del Unicaja es ganar la competición, como ya hizo el año pasado, bromeó con la maldición de Unicaja en los torneos con sede en Málaga: "Ya sabéis con todo lo que se organiza en Málaga, a veces nos cuesta trabajo levantar un título en el Carpena, pero las estadísticas están para romperlas", consideró.

Carlos Cabezas atiende a la prensa tras el sorteo de la Supercopa Endesa / ACB Photo

La participación del equipo malagueño en la Copa Intercontinental FIBA del 18 al 21 de septiembre en Singapur se traducirá, según Cabezas, en "llegar muy ajustados de tiempo, pero somos los actuales campeones de la Supercopa y el objetivo es ir partido a partido", aunque "si las lesiones nos respetan y va todo bien, será positivo".

Nuevos fichajes

Sobre la llegada de los nuevos fichajes, Cabezas dejó su valoración: "Sabemos que hay caras nuevas, todos estamos deseando ver las incorporaciones de Chris Duarte, Castañeda, Sulejmanovic... el equipo ha cambiado, se han unido jugadores importantes, así que con muchas ganas de verlos en acción en un escenario espectacular como la Supercopa en el Carpena", indicó.

"Hay que ir poco a poco, se tienen que aclimatar y seguro lo va a hacer muy bien Ibon Navarro para que estos jugadores se acoplen lo antes posible, pero ganar títulos es muy difícil. Ojalá empecemos esta temporada consiguiendo los objetivos, pero va a estar complicado repetir lo del año pasado", advirtió el exjugador de la selección española sobre la dificultad de igualar o superar los cuatro títulos de Unicaja en la campaña 2024/25.

Además, añadió que los fichajes cajistas "son jugadores muy atractivos en el juego, como Castañeda y Duarte. Quizá Webb es un jugador más sólido, con más experiencia, y Sulejmanovic también porque conoce esta liga", por lo que cree que "va a ser muy divertido ver a este Unicaja por su físico y por su forma de jugar".

Cabe recordar que días después, ambos equipos arrancarán la Liga Endesa como locales: el Unicaja ante el Bilbao Basket y el Valencia Basket, contra el Barcelona.