Los planes de Pedro Martínez con los cinco internacionales españoles

La eliminación de la selección española del Eurobasket va a permitir que Pedro Martínez pueda contar con casi toda la plantilla disponible antes de lo previsto en la pretemporada, ya que a los nueve jugadores que están entrenando ya en La Fonteta se le sumarán de inmediato Sergio de Larrea, López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Jankuba Sima.

Con ellos y a falta del regreso de un Darius Thompson que sigue en el Eurobasket con Italia, el técnico taronja dispondrá ya de 14 jugadores (Ethan Happ sigue sin estar disponible y con su futuro sin decidir) en los próximos días, aunque parace complicado que puedan jugar en el partido del domingo en Yecla, donde el Valencia Basket disputará su primer amistoso de pretemporada frente al UCAM Murcia.

De momento, los cinco internacionales españoles viajan este viernes a València y, tal y como hizo con los anteriores internacionales de otras selecciones, la idea es que tengan un día de descanso el sábado, en la previa al partido ante el UCAM. A partir de ahí, no está descartado que puedan viajar a Yecla, pero sin haber hecho ningún entrenamiento con el grupo, lo más probable es que se incorporen al grupo el lunes.

Jaime Pradilla, ante Giannis Antetokounmpo en el partido del Eurobasket contra Grecia. / Alberto Nevado / FEB

Listos para el segundo amistoso

Sí podrían estar disponibles para el segundo amistoso de la pretemporada, previsto para el miércoles 10 de septiembre ante el Casademont Zaragoza en la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela en Teruel, a las 18:00.

Sería el único partido de la semana, ya que el siguiente ante el Hiopos Lleida el domingo en Salou tuvo que suspenderse, sin que se haya buscado un partido alternativo.

Pendientes del Italia-Eslovenia

Darius Thompson es el único jugador que falta por volver a València de entre los que estaban con sus selecciones, ya que Italia se clasificó para octavos de final como primera de grupo. El nuevo fichaje taronja se medirá el domingo (17:30) a la Eslovenia de Luka Doncic, en un partido que podría retrasar aún más su incorporación a la pretemporada taronja o acelerarla para estar con sus nuevos compañeros la próxima semana.