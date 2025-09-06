Los abonados del Valencia Basket podrán probar su asiento en el Roig Arena en una jornada de puertas abiertas

Los aficionados del Valencia Basket cuentan ya los días para poder 'estrenar' su nueva casa, el Roig Arena el próximo 3 de octubre con la visita de la Virtus de Bolonia en la segunda jornada de la Euroliga y que supondrá el primer partido oficial en el nuevo pabellón. Pero antes, los abonados podrán hacer un 'ensayo general' y conocer en primera persona el recinto.

Ensayo general

Valencia Basket llevará a cabo el próximo 13 de septiembre por la tarde una prueba de accesos en el Roig Arena, de forma que todos los abonados taronja que lo deseen podrán asistir para ver in situ el que será su asiento durante la próxima temporada. Tanto abonos masculinos como femeninos tendrán la opción de probar su localidad. El club compartirá la agenda detallada de la jornada en los próximos días. Los más de 15.000 abonados tendrán la oportunidad de visitar el Roig Arena.

Para abonados del masculino y del femenino

La prueba se llevará a cabo a través de los accesos reales que habrá en los partidos, accediendo primero los abonados femeninos, y posteriormente los masculinos. Será necesario que todos los asistentes hayan activado su cuenta en este enlace: https://acortar.link/OlYOq7 y entrado en su zona personal en la web de Valencia Basket para descargar su abono para poder acceder. Los abonados que tengan ambos pases, tendrán que salir del recinto tras la prueba femenina para acceder a la masculina, siendo las pruebas dos eventos diferentes.

El Club pone, pues, a disposición de sus abonados una oportunidad de ver el que va a ser su asiento durante la temporada, comprobar por dónde debe acceder, descubrir distintos puntos del recinto y sorprenderse por primera vez con la magnitud de las pantallas del mismo.

La tienda en el Roig Arena, abierta

También la nueva tienda oficial de Valencia Basket estará abierta y a disposición de todos los asistentes con un horario especial para ese día de 10 a 22h.