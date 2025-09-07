Darius Thompson, eliminado del Eurobasket y camino de València

Sin representantes del Valencia Basket en cuartos de final del Eurobasket. A la eliminación de España en la primera fase se le ha sumado este domingo la de la Italia de Darius Thompson, que se vio superada por Eslovenia y por la exhibición de Luka Doncic, que llegó hasta los 42 puntos y 10 rebotes para acabar imponiéndose por 77-84.

Un partido en el que no pudo brillar el nuevo fichaje taronja, quien se quedó sin anotar y sumando solo una asistencia en los 18 minutos que estuvo en pista.

Con la eliminación de su selección, eso sí, Pedro Martínez podrá contar dentro de unos días con toda la plantilla al completo, ya que Sergio de Larrea, López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima se incorporarán este lunes a los entrenamientos con el resto del grupo tras su paso por el Eurobasket y Darius no tardará en hacerlo, aunque tras su llegada a València, es más que probable que Pedro Martínez le deje un día de descanso, como ha hecho con el resto de internacionales esta pretemporada.

Darius Thompson, en un momento del partido ante Eslovenia en octavos del Eurobasket. / FIBA

De hecho, ninguno de los internacionales españoles disputó el partido de este domingo en Yecla a pesar de haber llegado el viernes a València.

Amistoso el miércoles

Una situación que, de repetirse, le complicaría estar presente en el segundo partido amistoso previsto para este miércoles, en el que sí podrían estar en principio los cinco internacionales, a la espera también de ver si Nate Reuvers se recupera al 100% de las molestias que arrastra en el tobillo desde sus partidos con Hungría.