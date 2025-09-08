Bronce europeo para Vega Gimeno y Sandra Ygueravide

Juana Camilión, Gracia Alonso de Armiño y las valencianas Vega Gimeno y Sandra Ygueravide siguen haciendo historia en el 3x3 con la selección española, tras colgarse la medalla de bronce en el Europeo disputado en Copenhague.

Con ello, las españolas suman su tercera medalla consecutiva en Europeos y se consolidan como una de las mejores selecciones del mundo, a pesar de que dos de ellas ya han se han retirado del baloncesto profesional: Vega Gimeno y Sandra Ygueravide.

Las internacionales españolas, con las medallas de bronce del Europeo de Copenhague. / FEB

Azerbaiyán les dejó sin final

Las valencianas fueron precisamente las máximas anotadoras de la selección, en una competición en la que se les escapó el billete a la final tras caer en la semifinal ante Azerbayán por un ajustado 17-21. Era el rival que nadie quería. Azerbaiyán llegaba a Dinamarca con dos jugadoras top como Arica Carter y Brianna Fraser, una pívot que no había jugado en el 3x3 con una gran calidad. A pesar de ello, España dominó los primeros minutos con el lanzamiento lejano de Sandra Ygueravide, pero el marcador se estrechó fruto de la acumulación de faltas personales y del dominio de Fraser bajo el aro. España no llegó a remontar la desventaja y el choque se cerró con una dolorosa derrota.

Triunfo ante Lituania en cuartos

Antes, en el partido de cuartos de final, España se impuso por 20-14 a Lituania, con 7 puntos de Ygueravide y 6 de Vega Gimeno. Enfrente había un rival intenso en defensa y con alguna tiradora de nivel. Sandra Ygueravide hacía daño desde el exterior, mientras que Juana Camilión era una roca en defensa. No se llegó a cerrar el partido pero España lo tuvo controlado en todo momento, con pequeñas diferencias a su favor en el marcador. Una victoria que metía a España por sexta ocasión consecutiva en unas semifinales de un Europeo.

Victoria ante Francia por las medallas

Ya en el partido por el tercer y cuarto puesto, España acabó derrotando a Francia por 21-15, de nuevo con Ygueravide como máxima anotadora con 8 puntos. Las subcampeonas olímpicas tuvieron que sacar su competitividad para doblegar a una buena selección francesa, que ha caído en las últimas ocasiones que se ha enfrentado a España. Un choque duro, con pocos puntos en los primeros minutos y que se cerró con un 21-15 tras canasta de Vega Gimeno. Antes, Sandra Ygueravide había hecho mucho daño a la defensa francesa con el lanzamiento exterior, Juana Camilión estuvo enorme en las penetraciones directas y Gracia Alonso de Armiño siguió dando lecciones de garra cerca del aro, en un nuevo éxito para las subcampeonas olímpicas en París 2024.

Tras lograr el bronce, Sandra Ygueravide destacó que "ganar medalla es muy complicado, cada vez cuesta más llegar a una semifinal y a una final. Es una medall que no teníamos y que hemos ganado tras un partido que no era fácil. Yo creo que estar siempre compitiendo por estar en finales o en luchas por tercer y cuarto puesto no es fácil, estar ahí siempre es difícil, pero cada año estamos mejor y llevarnos otra medalla en un Europeo era importante para nosotras. No paramos, ahora nos vamos a China en un par de día y esperamos acabar con buenas sensaciones".

Por su parte, Vega Gimeno destacó que "este bronce sabe a gloria bendita porque parece que es fácil ganar estas medallas pero cuesta muchísimo y cada partido es una batalla, por eso estoy muy contenta y orgullosa de acabar el verano con esta medalla. Es una locura lo que estamos haciendo,conseguir una medalla cada verano en la competición más dura, porque en Europa es donde está el nivel más alto en 3x3, los equipos van cambiando pero nosotras seguimos ganando y hay que ponerlo en valor porque el trabajo que estamos haciendo es muy bueno. En el tercer partido del día estábamos cansadas, pero estaban en juego las medallas y había que ir a por ellas por lo civil o por lo criminal. Francia estuvo bien, pero pudimos hacer nuestro juego, que es lo que nos faltó en el partido ante Azerbaiyán.