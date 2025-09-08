Mumbrú: "No estoy físicamente preparado para dirigir al equipo"

Alemania sigue con la defensa de su último oro en el Eurobasket al haberse clasificado para cuartos de final, pero los jugadores germanos seguirán sin poder contar con la dirección de Álex Mumbrú en lo que resta de campeonato, ya que pese a no estar ya hospitalizado, el extaronja no se encuentra aún con fuerzas de dirigir un partido desde la banda.

Así, el propio Mumbrú, que fue ingresado a finales de agosto en un hospital de Tampere (Finlandia), ha preferido echarse a un lado y dejar que siga siendo su segundo, Alan Ibrahimagic, quien dirija el siguiente partido de Alemania y los de la semifinal y final en caso de clasificarse.

Las explicaciones de Mumbrú

«En los últimos días, me he dado cuenta de que no estoy físicamente preparado para dirigir al equipo desde la banda durante los partidos. He decidido ajustar las funciones del cuerpo técnico y darle a Alan la responsabilidad de entrenador principal durante los partidos», señala el selección alemán en un comunicado difundido por su Federación.

Álex Mumbrú seguirá en la concentración pese a no dirigir los partidos de Alemania. / VALDA KALNINA / EFE

Una vez recibida el alta hospitalaria, Mumbrú se reincorporó a la concentración de Alemania en Riga y seguirá junto al equipo, pero no como primer entrenador. Eso sí, la pancreatitis aguda le ha debilitado y aún deberá esperar un tiempo para volver a su rutina habitual.

Con la mente puesta en Eslovenia

Cabe recordar que Alemania ya está clasificada para los cuartos de final del torneo y se enfrentará a la Eslovenia de Luka Doncic este miércoles a las 20:00, con un billete para la semifinal del Eurobasket en juego.