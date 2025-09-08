El Valencia Basket presenta su tercera equipación

El Valencia Basket inicia una nueva etapa de la mano de hummel, y esta, que se estrenó con el lanzamiento de las dos primeras equipaciones oficiales y la apertura de la nueva tienda del Club, da este lunes otro paso con el lanzamiento de la tercera equipación de la temporada 25/26.

Tras apostar por el naranja característico en la primera y el negro y la piel del Roig Arena en la segunda, son ahora los colores de la arena, el mar y el cielo valenciano los que se plasman sobre el blanco de fondo en esta tercera equipación para la próxima campaña.

Como sucediera con las dos primeras equipaciones, esta tercera también mantiene la novedad de poder leer el nombre del Club en la parte frontal. En una apuesta por expandir la marca y dotar de una mayor visibilidad a Valencia Basket, es el nombre lo que luce sobre el blanco, en lugar de Cultura del Esfuerzo como ha sido habitual las últimas temporadas, que pasa a tener presencia solo en la etiqueta. Una Cultura del Esfuerzo que seguirá muy presente en el día a día como principal lema que defina cada paso que den tanto de los equipos profesionales como de las categorías de formación, que seguirán luciéndola en sus equipaciones.

Ya a la venta

La tercera equipación para la temporada que comienza queda oficialmente a la venta desde este mismo momento a través de la tienda online de Valencia Basket: https://tienda.valenciabasket.com/ y de la tienda física en el Roig Arena inaugurada el pasado lunes 25 de agosto.

Precios de las nuevas equipaciones del Valencia Basket / VBC

Consigue tu camiseta por 70€

Ya se pueden comprar las tres equipaciones de la próxima temporada. Muy pronto se irán conociendo y poniendo a la venta el resto de productos de la nueva colección. Todos los productos de la nueva temporada cuentan con un descuento del 10% para los abonados del club. Por lo tanto, ya puedes adquirir tu camiseta de juego a un precio de 70 euros, desde 63 si eres abonado del Valencia Basket.

La tercera camiseta del Valencia Basket, con unos colores simbólicos / VBC

Los patrocinadores refuerzan su apoyo

El Valencia Basket contará con la presencia de múltiples patrocinadores en distintos espacios de sus equipaciones oficiales. Pamesa, Vitaldin, Puleva, Midea y MGS Seguros que se incorpora, tendrán presencia en la equipación masculina. Los mismos 5 patrocinadores repiten además en la equipación femenina, junto a Quirónsalud que también mantiene su apuesta. Todo ello, además de la presencia de la entidad responsable de la elaboración de las equipaciones, hummel.

En la camiseta de calentamiento repite apuesta Caixa Popular. Y a todos estos sponsors con presencia en la piel de los equipos profesionales, se unen Puleva, Pamesa y CaixaBank con presencia en las equipaciones de las categorías de formación, sumándose Frigicoll en los equipos masculinos y Teika en los femeninos.