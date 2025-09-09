Ya hay fecha y hora para el debut de Valencia Basket en el Roig Arena en Liga Endesa

Ya hay fecha y hora para el debut de Valencia Basket en Liga Endesa en el Roig Arena. Y será un gran partidazo ante el Barcelona. El conjunjto taronja ha conocido este martes las fechas y horarios confirmados para sus partidos de la Liga Endesa 2025-26. El primer encuentro en competición nacional en el Roig Arena, el de la primera jornada de la acb ante el Barça, se disputará el domingo 5 de octubre a las 19:00 horas. Dos días después del primer partido oficial en el nuevo recinto que llegará ante la Virtus Bologna el viernes 3 de octubre a las 20:30 horas.

La primera salida del equipo taronja será a Lugo, donde visitará al Río Breogán el domingo 12 de octubre a las 17:00 horas para la segunda jornada, en un mes de octubre en el que visitará al Hiopos Lleida en la jornada 3 el domingo 19 en ese mismo horario y en el que regresará al Roig Arena para recibir al Joventut Badalona el domingo 26 a las 18:00 horas.

Calendario

Valencia Basket abrirá el año natural 2026 en casa recibiendo al Baxi Manresa el domingo 4 de enero a las 19:00 horas mientras que Unicaja visitará por primera vez el Roig Arena el 11 de enero a las 12:30h. Los otros dos equipos de EuroLeague restantes pasarán por nuestra nueva casa en la jornada 28 (el Real Madrid lo hará el domingo 26 de abril a las 19:00h) y en la jornada 30 (el Baskonia pasará por el Roig Arena el 10 de mayo a las 19:00h) y en el último partido de la Fase Regular, recibirá al Dreamland Gran Canaria el viernes 29 de mayo dentro de la jornada 34 que tendrá un horario unificado por determinar.

Calendario de Valencia Basket en Liga Endesa. / SD

El Playoff de la Liga Endesa comenzará el martes 2 de junio, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.