La Cordà de Paterna afronta el inicio de una nueva temporada en LF Challenge después de tres años en los que el equipo ha peleado en lo alto de la tabla, dos de ellos clasificándose para la Final Four de ascenso a LF Endesa. Una nueva temporada en la que el combinado vinculado de Valencia Basket, que ya ha definido su plantilla y staff, afrontará nuevos retos.

Cambio en el banquillo

Después de cuatro años, la hasta ahora entrenadora del equipo en LF Challenge Glòria Estopà pasa a formar parte del staff del primer equipo femenino de Valencia Basket. Por este motivo, La Cordà de Paterna ha encontrado su nuevo entrenador en Jagoba Pérez, que ha sido técnico ayudante del combinado masculino vinculado al Valencia Basket, L’Horta Godella, las últimas dos temporadas. Es graduado por la Universidad en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria y cuenta con el Título Superior de Entrenador de Baloncesto. Además, tiene experiencia previa como entrenador de la selección vizcaína en categorías inferiores y también dirigiendo a distintos equipos de formación en el País Vasco.

Al lado de Jagoba se estrena como segundo entrenador Javier Trujillo, que ya formaba parte del club dirigiendo el equipo Sénior Femenino de 1ª División de La Cordà de Paterna. Nacho Palmero se ocupará por tercer año seguido de la preparación física de las jugadoras. En el apartado médico se incorpora Blanca Mur desde L’Alqueria del Basket en su rol de fisioterapeuta. Por último, el exjugador del Nou Bàsquet Paterna Mario Pinazo continuará siendo el delegado por segunda temporada consecutiva.

Talento joven

Por las manos de Jagoba continuará pasando el talento joven del club, que tan importante está siendo en el crecimiento del primer equipo taronja con casos como los de Elena Buenavida, Noa Morro, Awa Fam, Alicia Flórez o Irene Broncano. Esta última seguirá alternando el primer equipo femenino con el combinado vinculado, al igual que Paula Saravia y Marina Bleda. Junto a ellas, las jugadoras de Valencia Basket cedidas en La Cordà de Paterna Piath Gabriel y Aminata Traore aportarán novedad a la plantilla.

Experiencia

Por su parte, Clara Ché y Virginia Sáez continuarán dotando de su experiencia al equipo vinculado, que también contará con los servicios de Lorena Segura, formada en el Valencia Basket y que debutó con el primer equipo, inscribiendo su nombre en el Mur dels Somnis. También formadas en L´Alqueria del Basket estarán Clara Sancho y Frida Cecchi. Completaran la plantilla como jugadoras Sénior Mabel Galiana y Anna Prim, esta última terminando su proceso de recuperación de la lesión que le tuvo fuera de las canchas la pasada temporada. Carmen Segura, Yasmín Tortajada y Mery Villar servirán de apoyo desde el equipo Sénior Femenino de 1ª División de La Cordà de Paterna. Por último, desde la cantera taronja completan la plantilla las jugadoras Júnior Marta Llompart, Mª del Mar Ordinas, Gabriela Lerma y Sandra Dávila.