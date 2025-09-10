Marija Lekovic: "Estoy deseando jugar en el Roig Arena delante de nuestra afición"

El Valencia Basket continúa presentando las caras nuevas para esta temporada. Este miércoles 9 de septiembre ha sido el turno de Marija Lekovic, (21 años, Montenegro, 1.66m), una base que, pese a su juventud, atesora una gran experiencia y que llega al club taronja "con muchas ganas y ambición y con el objetivo de dar lo mejor de mí cada día". La puesta de largo de la montenegrina se ha celebrado en la sede de Caixa Popular en la Calle Cirilo Amorós de València.

Bienvenida a València

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, fue el encargado de dar la bienvenida a la jugadora internacional. Carbonell destacó sus cualidades: "Es una jugadora que, pese a ser muy joven lleva mucho tiempo jugando al máximo nivel. Puede aportar mucha energía y talento en la dirección de juego". El director deportivo taronja resaltó que "es una jugadora acostumbrada a jugar al máximo nivel que ha sido desde muy joven muy importante en su selección, algo que le abrió las puertas de clubes como el Fenerbahçe o el Perfumerías Avenida". Para Carbonell, Lekovic responde muy bien a las cualidades que busca Rubén Burgos en sus jugadoras: "Queremos una plantilla formada por jugadoras que sepan trabajar en plurar, no en idividual, apostamos por la coralidad, Marija es un ejemplo de eso".

Ilusionada y ambiciosa

Marija Lekovic se mostró muy ilusionada con iniciar una nueva etapa profesional en el Valencia Basket: "Gracias al club por darme esta oportunidad, estoy muy contenta y motivada. Tengo ganas de dar lo mejor de mí cada día. Es un honor formar parte de un club con tanta historia y con una afición tan sólida y numerosa. Tengo ganas de empezar la temporada".

La exterior montenegrina hace una valoración muy positiva de estas primeras semanas de trabajo en València: "llevo aquí tres semanas y el equipo me parece increíble. Mi conexión con el entrenador ha sido muy buena, sé lo que quiere de mí, me ha pedido que aporte energía sobre la pista".

Lekovic se mostró "orgullosa de formar parte de un club tan importante como el Valencia Basket, uno de los mejores de Europa. He estado en clubes como el Fenerbahçe en el que jugué poco pero ahora en el Valencia Basket tengo una gran oportunidad. Es un salto en mi carrera".

Sobre el nuevo pabellón taronja, el Roig Arena, Marija destacó: "es uno de los mejores de Europa, sino el mejor Arena de Europa. He jugado en muchos pabellones pero en ninguno como éste. Estoy deseando jugar ahí delante de todos nuestros seguidores".

Once años con Caixa Popular

Paco Alós, director responsabilidad social y relaciones públlicas de Caixa Popular ejerció de anfitrión del acto: "es un honor compartir esta alianza con Valencia Basket que supone ya la undécima temporada de colaboración. Estamos en una época de crecimiento tanto en el Valencia Basket como en Caixa Popular, además compartimos valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación y la apuesta por la igualdad".

Marija Lekovic se mostró muy ilusionada / M. A. Montesinos

Sobre Marija Lekovic

Lekovic nació en 2003 en la ciudad de Bar en Montenegro y con solo 15 años se incorporó al Buducnost Bemax, ubicado en Podgorica, que disputa la competición nacional y la Liga Adriática. En la temporada 21-22, con 18 años, empezó a ganar minutos e importancia en la rotación produciendo una media de 10,9 puntos, 2,6 rebotes, 4,9 asistencias y 2 robos por partido en Liga Adriática. La temporada siguiente se incrementaron sus números hasta promediar 14,3 puntos, 3,8 rebotes, 4 asistencias y 2 robos por encuentro. En este periodo fue campeona de Liga (2019,2021, 2022, 2023) y Copa (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023) en Montenegro. En la Liga Adriática en la temporada 2020/21 fue MVP y Campeona de la Liga Adriática en la 2019/20.

La joven promesa llamó la atención del Fenerbahce Opet y la incorporaron en el verano de 2023. En la campaña 23-24 estuvo jugando principalmente en el equipo filial del transatlántico europeo donde hizo un promedio 13,1 puntos, 5,1 rebotes y 4,5 asistencias por partido. Al mismo tiempo iba disputando minutos con el primer equipo en liga turca y en EuroLeague Women, que acabaría alzando ambos títulos junto con el de Copa nacional y SuperCup Women. La campaña 2024-25 arrancaba tanto con la Supercopa turca como la europea, antes de que la montenegrina se desvinculase en febrero de 2025 para buscar nuevos retos. Lekovic aterrizó entonces por primera vez en España de la mano de Perfumerías Avenida, donde pudo disputar un total de 12 partidos antes del final de la temporada.

Lekovic ha tenido presencia desde muy joven en las categorías de formación de Montenegro. La jugadora promedió 10.8 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias por partido en el Europeo U16B de 2018 y 13 puntos, 4.9 rebotes y 5.9 asistencias por partido en el en Europeo U16B de 2019. Momento en el que empezó a formar parte de la selección absoluta, a la vez que compaginaba los campeonatos de formación. En 2022 llevó a su equipo a conseguir la medalla de oro en el Europeo U20B con sus 14,6 puntos, 3,3 rebotes, 4,4 asistencias y 16 de valoración, siendo nombrada MVP e incluida en el quinteto ideal.

El verano de 2023 fue clave para la montenegrina, pues comenzó disputando el Eurobasket con la absoluta donde promedió 10,5 puntos y 3,3 por encuentro, con actuaciones destacadas ante España e Italia (15 puntos), o Serbia (18 puntos). Poco después, en el Europeo U20 Lekovic alcanzó una media de 19,2 puntos, y 4,2 rebotes por partido, siendo la máxima anotadora del campeonato.

2018–23 Buducnost Bemax (Liga Montenegrina y Liga Adriática)

2023-25 Fenerbahce Opet (Liga Turca y EuroLeague Women)

2025 Perfumerías Avenida (Liga Femenina Endesa)

Mayo 2025. Valencia Basket