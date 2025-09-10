La base montenegrina Marija Lekovic aseguró este miércoles en su presentación como nueva jugadora del Valencia Basket que desde que era una niña quería jugar en la entidad 'taronja', en parte porque es uno de los grandes del baloncesto europeo y también por el pasado en el club de su compatriota Bojan Dubljevic. "Es un gran honor estar aquí, era mi deseo jugar aquí desde que era una niña. Dubljevic jugó aquí y conozco bien el club", afirmó en declaraciones a los medios. "Estoy emocionada por este nuevo capitulo, es un honor ser parte de un club con tanta historia. Estoy motivada para dar lo mejor de mí y para seguir creciendo", añadió.