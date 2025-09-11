Montero pasa por quirófano y peligra para la Supercopa

El Valencia Basket ha hecho público esta tarde un parte médico conjunto sobre el estado físico de tres jugadores de su plantilla: Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio. El primero de ellos, el escolta dominicano, ha sido operado de la mano para solucionar una lesión en el dedo.

Este es el parte médico conjunto emitido por los servicios médicos del club 'taronja':

"El exterior Jean Montero ha sido intervenido quirúrgicamente en el día de hoy en el Hospital Quirónsalud Valencia para solucionar una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha.

El alero Xabi López-Arostegui sufrió en el partido amistoso celebrado en Teruel una herida inciso-contusa a causa de una fractura en un dedo de su mano izquierda.

En ese mismo partido, el escolta Brancou Badio sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo de su pierna derecha.

En los tres casos, los jugadores necesitarán varias semanas de recuperación y será su evolución la que marque su disponibilidad para reincorporarse a los entrenamientos".

Montero y XLA, más difícil que Badio para la Supercopa

La primera cita oficial de la temporada para el Valencia Basket llegará el sábado 27 de septiembre en Málaga. Allí, los de Pedro Martínez se medirán al Unicaja en las semifinales de la Supercopa. El concurso de Montero y López-Arostegui parece muy complicado para entonces, alguna esperanza más hay, a día de hoy, con la participación de Badio. La evolución será clave.