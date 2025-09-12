El Real Madrid podría tener que pagar al Valencia Basket

Sergio Scariolo, nuevo entrenador del Real Madrid ha puesto su mirada en Jordan Loyd, un jugador por el que el club blanco se ha interesado y que podría reforzar la plantilla para la temporada 2025-2026 que está a punto de arrancar. Un fichaje que, en caso de concretarse, podría beneficiar económicamente al Valencia Basket ya que el club taronja tiene los derechos del jugador en España.

El Valencia BC tiene el mando sobre el fichaje

Para fichar a Loyd, el Real Madrid, por tanto, tendría que negociar con el Valencia Basket. Actualmente el jugador tiene ficha con el Mónaco por lo que antes, el club blanco tendría que negociar con el club monegasco para llegar a un acuerdo y rescindir el vínculo. El siguiente paso para 'traer' a Loyd a España pasa por la negociación con el Valencia BC. El club taronja, incluso, tendría la potestad de poder ejercer el derecho de tanteo, algo que en estos momentos parece una opción muy remota. Aunque el Valencia Basket está rastreando el mercado en busca de un refuerzo temporal para paliar las bajas de Badio, Montero y Xabi López-Arostegui, Loyd, sí se ajustaría por su posición (escolta) pero no por su elevado caché que a priori no responde al perfil deseado.

Jugó una temporada en el Valencia Basket

Jordan Loyd, escolta, (Atlanta, Georgia, 17 de julio de 1993) jugó en la temporada 2019-2020, la única de su carrera en la que ha jugado en la Liga española. Tras su paso por València, Loyd ha jugado en el Estrella Roja, Zenit de San Peterbugo, As Mónaco, Maccabi Tel Aviv y desde 2024, de nuevo en el Mónaco, club con el que tiene contrato en vigor y con el que juega en la LNB Pro A. Loyd viene de disputar el Eurobasket con la selección de Polonia, ya que tiene también la nacionalidad polaca. El exjugador taronja ha sido no de los más destacados del conjunto polaco en el Eurobasket donde Polonia llegó hasta cuartos de final.