El Valencia Basket se lleva el primer duelo en Atenas

El Valencia Basket se impuso por 68-53 al Gdynia polaco en la primera jornada de la Copa Atenas, torneo de preparación de la temporada que reúne en Atenas a cuatro equipos que esta temporada disputarán la EuroLeague Women como el propio Valencia Basket. En un partido mucho más igualado que lo que refleja el marcador final, las de Rubén Burgos supieron esperar su momento para sentenciar en los últimos minutos.

Tras el partido de este viernes, el sábado 13 de septiembre el Valencia Basket se enfrentará al anfitrión Athinaikos (sábado 13, 15:00h, Nova Bayron Arena, streaming) y el domingo cerrará el torneo ante CIMSA CBK Mersin (domingo 14, 12:30h, Nova Bayron Arena, streaming).

Un quinteto novedoso

Rubén Burgos alineó de salida un quinteto con una única 'superviviente' de la pasada temporada, Kayla Alexander. Junto a ella, 4 de las incorporaciones de esta campaña, eso sí, entre ellas Elena Buenavida que regresa tras una campaña cedida. Marija Lekoivc, Tanaya Atkinson y María Araujo, completaron el cinco titular taronja.

Las taronja se dejaron sorprender al contraataque en los primeros compases del partido. Con tres acciones muy rápidas culminadas con sendas bandejas, el marcador reflejaba un 0-6 para las polacas. Rubén Burgos pedía inmediatamente tiempo muerto para serenar el juego y el Valencia BC no tardaba en ajustar líneas y equilibrar el juego. María Araújo, con un triple, abría el marcador taronja y el camino a la remontada que no tardaba en culminarse 10-7, min. 3. El Gdynia trataba de mantener un ritmo alto, con cortas posesiones para burlar la defensa taronja. El Valencia Basket con Awa Fam, dominando la zona y con Queralt Casas imponiendo la garra al juego, también aceleraba en ataque (19-13 min. 8). Con 19-15 finalizaba el primer cuarto.

Queralt Casas en una acción del partido / VBC

De nuevo las pérdidas de balón penalizaban al Valencia Basket en el arranque del segundo cuarto aunque el conjunto polaco también despediciaba ataques claros. El Gdynia recurría constantemente al tiro exterior o a penetraciones de sus exteriores mientras el Valencia BC tenía también el recurso del juego interior con Awa Fam como estilete. El partido se movía en la igualdad (23-20). El Valencia BC no acababa de escaparse y las polacas seguían usando su mejor arma, el contraataque para ponerse por delante (27-28 min. 18). El partido entraba en una fase de gran intensidad, en la que los intercambios de triples dejaban el marcador en 35-37 para las polacas al descanso. Awa Fam, con 10 puntos y Elena Rodríguez (jugadora que está haciendo la pretemporada con el equipo aunque no tiene ficha), fueron las máximas anotadoras en los 20 primeros minutos.

El Valencia BC vivió un partido muy intenso / VBC

Continuaba la igualdad

La intensidad y la igualdad se mantenían en los inicios del tercer cuarto, sin un claro dominador. Ambos equipos intensificaban defensas forzando los errores de su rival. (39-39 min. 23). El Gdynia seguía encontrando pasillos para sus penetraciones con demasiada facilidad mientras al Valencia Basket le faltaba fluidez en algunos ataques. Con 43-46 Rubén Burgos pedía tiempo muerto. Las taronja apostaban ahora por una defensa presionante tratando de recuperar balones. Las polacas no podían tirar cómodamente por lo que se sucedían los errores. Mientras, el Valencia Basket seguía también echando de menos una mayor aportación del tiro exterior. El Valencia Basket cerraba el tercer cuatro con 4 puntos de ventaja (50-46).

Lekovic tomaba la batuta de la dirección de juego taronja imprimiendo un ritmo rápido al partido contrarrestando las penetraciones polacas. Ninguno de los dos equipos lograba rentas destacadas mientras pasaban los minutos (52-52 min. 35). El Valencia Basket seguía incrementando su nivel defensivo, lo que daba frutos. Ahora las taronja eran las que encontraban huecos cerca de canasta y lograban una ventaja de 8 puntos, la más clara del partido (60-52) a falta de 3 minutos. El dominio del rebote ofensivo incrementaba la ventaja del Valencia Basket que Atkinson elevaba a los 10 puntos (62-52). El equipo polaco empezaba a acusar el cansancio, ahora le costaba armar el ataque mientras el Valencia Basket seguía ganando en solidez y confianza. Un triple de Romero ponía prácticamente la puntilla a falta de poco más de 1 minuto (65-52). Con 68-53 finalizaba el partido.