PRETEMPORADA
Golpe de autoridad taronja ante las finalistas de la Euroliga
El Valencia Basket derrota al potente CBK Mersin en la prórroga tras ir perdiendo de 13 puntos
El juego interior taronja y la mayor intensidad fueron claves en un partido en el que solo faltó acierto en el triple
Con el recuerdo de la semifinal de la Euroliga aún presente, el Valencia Basket se medía este domingo al potente CBK Mersin en la prueba más exigente de la pretemporada y la sacó con nota con un triunfo en la prórroga (83-87) a pesar de los malos porcentajes de triples (15%, con un 3 de 20). Las taronja remontaron el -13 de poco antes del descanso y mostraron más intensidad que las turcas, que volverán a ser unas de las candidatas al título tras llegar a la final el año pasado. Un pleno de victorias en Atenas para ganar autoestima a dos semanas de empezar la temporada con la Supercopa LF Endesa.
Rubén Burgos salió de inicio con Leticia Romero, Queralt Casas, Elena Buenavida, María Araújo y Kayla Alexander. Las turcas sumaban los primeros puntos con un parcial de 4-0, pero una entrada de Leti y dos canastas consecutivas de Araújo daban la primera ventaja a las taronja (4-6).
El intercambio de canasta impedía que ningún equipo se escapara a más de cuatro puntos, con Alexander y Buenavida anotando antes de que Burgos cambiara el quinteto al completo. Awa Fam y una enérgica Elena Rodríguez mantenían a las taronja por delante, pero los triples de Kurtulmus y un parcial final de cuarto de 7-0 permitieron a las finalistas de la Euroleague Women acabar los primeros diez minutos 23-19.
La dupla interior taronja seguía castigando el aro de las turcas en el regreso a la pista y con las rotaciones, Araújo se sumaba a ellas anotando desde el 6,75. Eso sí, Ural Topuz quien empezó a hacer daño también a la defensa del Valencia Basket cerca del aro, hasta llegar a un 42-31 que llevó a Burgos a parar el partido. La diferencia aún aumentó hasta un -13 pero un 2+1 final de Atkinson permitió irse al descanso con diez puntos de desventaja (47-37).
La capitana lidera la reacción
El Valencia BC necesitaba reaccionar rápido y la energía y la fe le llegaron en las manos de la capitana, una Queralt Casas que abrió la segunda parte con cinco puntos consecutivos. El Mersin trataba de aguantar la reacción taronja con triples y la inspiración de Crump, pero Leti Romero, Awa Fam y una gran Kayla Alexander ayudaban a reducir diferencias hasta llegar al 64-60 después de una última acción sobre la bocina de Lekovic.
Vuelta al marcador
La montenegrina volvía a ser protagonista minutos después cuando, tras un triple de Buenavida, lograba dar la vuelta al marcador con cuatro puntos consecutivos (64-67).
El Mersin, sin embargo, no bajaba los brazos y un triple de Yalcin les devolvía la ventaja (75-73) minutos después tras un intercambio de lanzamientos de tres. El rival abría una pequeña brecha (77-73) y las taronja fallaban más de lo habitual en el tiro exterior, sobre todo con una Iagupova poco acertada, pero el rebote y los puntos de Awa y Araújo permitían llegar al final del partido con un 79-79 que les llevaba a la prórroga.
Prórroga
La concentración e intensidad de las taronja fue superior en toda la prórroga, con Elena Rodríguez abriendo el marcador, Queralt anotando desde los tiros libres y Leti Romero sumando tapones, asistencias y puntos en el tramo decisivo. La defensa cerraba bien los ataques del Mersin y el partido murió con un tiro libre de Kauula Alexander para poner el definitivo 83-87.
Pleno de victorias del Valencia Basket en la Copa de Atenas y mensaje claro de cara a la próxima Euroliga, en la que las taronja buscarán el único gran título que se les resiste.
