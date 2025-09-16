Raquel Carrera y Awa Fam, estrellas en la presentación de la LF Endesa

La sede central de Endesa acogió este martes en Madrid la presentación oficial de la Liga Femenina 2025-26, en un acto que contó con la presencia de casi todos los equipos de la competición, entre ellos un Valencia Basket que estuvo representado por Raquel Carrera y Awa Fam, además de por su director deportivo Esteban Albert y del responsable de Relaciones Institucionales y primeros equipos, Víctor Luengo.

Primera cita, la Supercopa

Las taronja, al igual que las jugadoras del Perfumerías Avenida, del Casademont Zaragoza y del Hozono Global Jairis, tienen ya en mente la Supercopa LF Endesa que disputarán el 27 y 28 de septiembre en Huesca, pero el resto miran ya al primer fin de semana de octubre, dónde empezará una Liga para la que hay unanimidad en que el Valencia Basket es el gran favorito después de haberla ganado en las tres últimas ediciones de manera consecutiva.

Representantes de todos los equipos

Al margen de las taronja y con excepción de un Joventut que no tuvo representación por compromisos de pretemporada, estuvieron presentes Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida), Nerea Hermosa (Casademont Zaragoza), Aina Ayuso y Lou López (Hozono Global Jairis), Laura Quevedo y Ainhoa López (Spar Girona), Yurena Díaz y Lucía Rodríguez (Cadí la Seu), Noa Morro y Mama Dembele (Kutxabank Araski), Rosó Buch e Itzi Ariztimuño (IDK Euskotren), Naina Zubiaga (Lointek Gernika), Claudia Contell y Paula Estebas (Spar Gran Canaria), Noelia Masiá y Marina Gea (CAB Estepona), Juana Camilión e Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), María Espín e Irene Lahuerta (Innova- TSN Leganés), Zoé Hernández y Elba Garfella (DM Ensino), Blanca Millán y Gala Mestres (BAXI Ferrol).

Foto de familia de la presentación / FEB

Una temporada con novedades

El acto, que contó con la presencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, y con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, sirvió también para anunciar algunas de las novedades de la temporada, entre las que destaca la creación de la Liga Fantasy FEB , que pudieron conocer las jugadoras durante el acto formando un primer equipo entre las presentes.

Al margen de ello, Aguilar destacó que "los clubes en España están poniendo la competición a otro nivel, profesionalizando sus estructuras y haciendo unos entornos mejores. Al igual que hay que destacar el papel de los entrenadores, árbitros, federaciones y el CSD. El apoyo de Endesa también aumenta la proyección de la competición y nos permite soñar en grande".

José Bogas, por su parte, añadió que "es un orgullo para Endesa estar en el baloncesto, son un ejemplo de competir y trabajar, cada vez se superan más y las jugadoras y sus equipos son un ejemplo y de trabajo y de Cultura del Esfuerzo".

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, quiso poner en valor también que "el baloncesto es el deporte con más licencias femeninas en España y ha puesto el listón muy alto con el nivel de la LF Endesa. Hay que seguir ayudando a la profesionalización del baloncesto femenino".

Reencuentro taronja

Al margen de coincidir en el acto con hasta cinco ex jugadoras taronja de otros equipos (Noa Morro, Claudia Contell, Elba Garfella, Mamá Dembele y Roso Buch), Raquel Carrera y Awa Fam tuvieron ocasión de saludar y hablar con la también extraonja Alba Torrens, quién estuvo invitada junto a otra leyenda del baloncesto español y valenciano, la subcampeona olímpica de 3x3 Sandra Ygueravide. Dos invitadas a las que sumaron el presidente de la ACB, Antonio Martín y otras leyendas como Fernando Romay y Juanma Iturriaga, entre otros.