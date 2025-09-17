Ike Iroegbu y Hind Ben Abdelkader ya se entrenan con el Valencia Basket

En los últimos días la familia taronja ha crecido con dos nuevas incorporaciones, dos fichajes, en principio temporales que reforzarán tanto al primer equipo masculino como al femenino en este inicio de temporada. Ike Iroegbu (1,88m, Sacramento (California), 14/03/1995, 30 años) ya está entrenando con el equipo de Pedro Martínez mientras la base/escolta Hind Ben Abdelkader (30 años, Bélgica, 1.72m) también se ha incorporado al trabajo con la plantilla de Rubén Burgos.

Ike Iroegbu llega para un mes

Ike Iroegbu, con pasaporte nigeriano ha sido fichado por un mes para suplir las ausencias por lesión de Jean Montero, Brancou Badio y Xabi López-Arostegui que no podrán jugar el próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, la Supercopa que se celebra en Málaga. Además, también están lesionados los interiores Ethan Happ, que aún no se ha incorporado a la pretemporada, Nate Sestina y Nate Reuvers.

Iroegbu, que tiene 30 años y mide 188 centímetros, ha jugado las últimas dos campañas en la Liga Endesa con el Girona y en sus 65 encuentros en la Liga Endesa ha promediado 14 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

El técnico Pedro Martínez tiene de momento a su disposición a Iroegbu, Sergio De Larrea, Isaac Nogués, Omari Moore, Darius Thompson, Josep Puerto, Kameron Taylor,Jaime Pradilla, Matt Costello, Neal Sako y Yankuba Sima.

Ike Iroegbu debutará este fin de semana con el Valencia Basket en Galicia en el torneo EncestaRías en el que se medirá al Baskonia y al Real Madrid o al Breogán y de los lesionados el único que tiene opción de viajar con el equipo es Sestina.

Ben Addelkader podrá debutar en Paterna

Por su parte, la belga Hind Ben Abdelkader tiene contrato hasta final de noviembre y viene de jugar la pasada temporada en China con las Shanxi Flame, con una tarjeta de 7,3 puntos y 1,6 asistencia. La nueva jugadora taronja debutará con el Valencia Basket el próximo domingo en Paterna en el partido que enfrentará a las de Rubén Burgos con el Movistar Estudiantes y que pondrá fin a la pretemporada.