Omari Moore: "El estilo de juego de Pedro Martínez es perfecto para mí"

El Valencia Basket ha presentado este miércoles en la pista central de l'Alqueria del Basket a uno de sus fichajes estrella para la temporada 2025-2026: Omari Moore (1,98m, Pasadena (California), 18/09/2000, 24 años), un exterior versátil que está convencido de que su adaptación al juego del Valencia Basket será perfecta: "El estilo de juego de Pedro Martínez me beneficia mucho, se adapta muy bien a mis condiciones. Es un juego rápido y con muchos exteriores, creo que es ideal para mí", afirmaba el jugador que viene de jugar en South East Melbourne Phoenix de la Liga australiana.

La Euroliga, su mayor reto

Cuando le llegó la oferta del Valencia Basket, Moore no dudó en cruzar el charco e iniciar una nueva aventura en España donde debutará en la Liga Endesa y también en la Euroliga, un reto que ha sido clave en su fichaje por el club taronja: "Poder jugar la Euroliga es un reto, es una gran competición y me motiva mucho". También se mostró motivado con el hecho de iniciar la temporada con la opción de ganar el primer título, la Supercopa Endesa el próximo fin de semana en Málaga: "Estoy emocionado de empezar jugando la Eurocopa. Nunca había estado en disposición de ganar un título, de jugar un partido como el que jugaremos ante el Unicaja que nos permita optar a ganar un título al día siguiente. El equipo está trabajando mucho para preparar la Supercopa y creo que vamos a llegar a Málaga muy preparados".

Omari Moore fue presentado en L'Alqueria del Basket / F. Calabuig

Le gusta el estilo del Valencia Basket

Sobre el juego del Valencia Basket y lo que espera de él Pedro Martínez, resaltó: "Es la primera vez que juego a ese ritmo, pero me lo estoy pasando muy bien. Con las rotaciones el entrenador nos permite estar frescos y creo que jugar así puede mostrar algunas de mis fortalezas. Soy un jugador versátil, que puedo coger un rebote y acabar la jugada con una canasta en el otro aro, puedo aportar también en defensa".

Moore agradeció la manera en la que el técnico les exige y les plantea lo que quiere de ellos. "Una de las cosas que más me gusta es que no nos deja hacer menos que lo mejor. Es muy exigente pero no te lo reclama a gritos, nos dice lo que tenemos que hacer y todos saben que tienen que hacerlo si quieren jugar", afirmó.

El exterior también se mostró encantado de poder jugar en el Roig Arena. "El Arena es muy bonito, he visto varios de la NBA y este es comparable y mejor que algunos de los de allí. Estoy deseando poder jugar en él", afirmó.

Moore resaltó la calidad del Valencia BC / F. Calabuig

Feliz en València

Sobre su adaptación a la plantilla, Moore se mostró encantado: "Cuando llegué no conocía a nadie, no había coincidido con ninguno de mis compañeros pero el vestuario me ha recibido con los brazos abiertos Me siento muy cómodo, es un equipo con calidad, todos están preparados para ayudar al equipo. Es un grupo con ganas de hacer piña desde el principio. Todos los jugadores tienen calidad y tienen ganas de hacer grupo. Estoy muy emocionado por formar parte del Valencia Basket, quiero devolver la apuesta con trabajo. Llevamos un par de semanas muy duras de entrenamiento pero tenía muchas ganas y estoy deseando que empiece la temporada", señaló.

También le gusta lo que de momento ha visto de València: "Me encanta la ciudad y el tiempo, soy de Los Angeles, de California y me recuerda un poco, el tráfico es bueno, algo que agradezco tras mi etapa en Estambul. He visitado el centro de la ciudad y también he estado en la playa. E agua de la playa no está fría y he probado ya algunas paellas pero espero vuestras recomendaciones", bromeó.

Sobre la larga y exigente temporada que le espera al equipo en la que compaginará Liga y Euroliga, Moore destacó: "sé que la ACB va a ser dura, que cada semana tendremos partidos complicados y que muchas veces vendrán después de jornadas dobles de Euroliga, por eso tenemos que estar muy bien preparados físicamente".

Bienvenida de Víctor Luengo

El director de relaciones externas del Valencia, Víctor Luengo, destacó la temporada que firmó en el Darussfaka el curso pasado con una valoración media de 17 puntos por partido. "Es un jugador muy versátil y puede defender a cualquier de las tres posiciones exteriores. Va a ser una pieza importante. Es una apuesta importante del director deportivo, debuta en la Euroliga pero le venimos siguiendo desde hace tiempo".

