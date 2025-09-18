Esteban Albert: "Por convenio, Fam y Carrera podrían compaginar el Valencia Basket con la WNBA"

El director Deportivo de la sección femenina del Valencia Basket, Esteban Albert, compareció este jueves 18 de septiembre en rueda de prensa en el Roig Arena para analizar el inicio de la nueva temporada junto al director General, Enric Carbonell y el director Deportivo del masculino, Luis Arbalejo.

Plantilla abierta

Al igual que en el caso del primer equipo masculino, también Albert resaltó que la plantilla del femenino siempre está abierta a cambios: "Hemos incorporado a dos jugadoras de forma temporal y desde luego estamos abiertos a refuerzos cuando sea necesario. Siempre seguimos muy de cerca el mercado". Así, Albert habló sobre la última incorporación taronja, Hind Ben Abdelkader fichada hace unos días con contrato hasta finales de noviembre cuando el club espera que se reincorpore ya Leo Fiebich, tras disputar la WNBA. "Detectamos que teníamos problemas en la línea exterior por las molestias que arrastra Elena Buenavida, a lo que se une Queralt Casas que no está todavía al cien por cien después de la lesión que sufrió la temporada pasada. Además, Alina Iagupova, tras haber pasado el verano en Kiev, que no es el mejor sitio para entrenar, siempre necesita un poco más de tiempo para alcanzar su nivel óptimo. Se juntaron las dos cosas, nosotros estábamos buscando y Hind también. Es una anotadora, puede jugar solvente en el 2 y en el 1".

Esteban Albert junto a Enric Carbonell y Luis Arbalejo / M. A. Montesinos

Fam y Carrera

Sobre la posibilidad de que en un futuro cercano tanto Awa Fam como Raquel Carrera decidan probar suerte en la WNBA, Esteban Albert, reconoció que es algo que el club baraja: "La WNBA está ahí, Awa y Raquel son jugadoras que están en la agenda de equipos. Ahora, con el convenio actual, las jugadoras pueden compaginar las dos competiciones. Pueden llegar más tarde al inicio de la temporada pero, eso sí, tienen que estar hasta el final. Son dos jugadoras que tienen contrato en vigor siempre hemos favorecido que las jugadoras hagan carrera profesional. En cualquier caso, la prioridad siempre es el club, hemos invertido mucho en ellas, podrían compatibilizar WNBA con Valencia Basket pero siempre deacuerdoo con el club".

Objetivos

Sobre los objetivos del club para esta temporada, Esteban Albert reconoció que el listón está muy alto tras haber conquistado la pasada campaña la Liga F Endesa por tercera vez consecutiva y haber llegado hasta semifinales en la Euroliga: "Llegar y mantenerse es difícil. Llevamos cinco años jugando las finales de Liga y hemos conquistado los tres últimos títulos. El paso más que queremos dar es el de seguir estando ahí. A nivel de resultados, hacer muy buen papel y competir en todas las competiciones. Sabemos que es muy complicado seguir a ese nivel de resultados, pero tenemos que exigir seguir mejorando a nivel de juego, tenemos que dar un mejor espectáculo. Queremos crecer pero eso muchas veces no te garantiza un resultado".

Cristina Ouviña

Sobre el regreso a las canchas de Cristina Ouviña tras haber sido madre el pasado mes de junio, Albert resalta que aún no tienen un plazo previsto: "Está en una fase intermedia de recuperación, está en fase de gimnasio, esta semana empezará a tocar pista a nivel individual, todavía no está con el grupo. No hay plazos fijos con ella. Nos gustaría que esté lo antes posible, por supuesto".

Una Liga en auge

Para Esteban Albert, la Liga F Endesa es cada vez más profesional y competitiva: "Estamos en un momento de crecimiento, todos los clubes están mejorando sus estructuras. Vamos de la mano de la FEB, hay ayudas del CSD enfocadas a la profesionalización. Están entrando equipos femeninos dentro de estructuras de clubes masculinos como el Joventut, Zaragoza, Estudiantes y clubes con un crecimiento muy alto como Girona, Jairis, Perfumerías que se mantiene... Eso está ayudando mucho a la Liga en general. Estamos en un punto importante pero en el que todavía los ingresos por competición son muy pequeños y todo queda en manos de los ingresos que generamos los propios clubes".

Sobre la plantilla y claves de la temporada, Esteban Albert, destacó: "Tenemos que seguir siendo un equipo muy competitivo y salir al cien por cien cada partido, tenemos una plantilla muy equilibrada. No debemos descuidarnos y tener en cuenta las características de la Euroliga. Es una competición en la que los resultados de la primera fase se arrastran, en la que se ha buscado que sea competitiva desde la primera fase, eso la convierte en una competición más arriesgada".