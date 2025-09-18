Así son las instalaciones del Valencia Basket en el Roig Arena

El Valencia Basket sigue inmerso en la mudanza a su nueva casa, el Roig Arena. El club ha presentado este jueves en un tour con la prensa,m las instalaciones específicas de las que gozará tanto el equipo masculino como femenino en su nuevo y flamante pabellón. Unas instalaciones que sitúan al Roig Arena entre los mejores pabellones de Europa y que están a la altura de los grandes Arenas de la NBA.

Zona baloncesto

El club taronja dispondrá en el pabellón, recinto multiusos que también alberga conciertos y un sinfín de eventos, de una zona específica para desarrollar su actividad baloncestística. Destaca un completísimo y amplio gimnasio dotado de las más avanzadas máquinas de fitness y musculación. Unas instalaciones donde tanto el equipo femenino como masculino podrá trabajar la preparación física a diario con total comodidad.

Montesinos

A la zona específica de baloncesto del Roig Arena se accede a través de unos pasillos perfectamente decorados con el llamado 'hall of fame' taronja donde aparecen jugadores míticos del club. El requisito para tener el honor de formar parte de este hall of fame es haber jugado seis temporadas en el Valencia Basket y al menos 300 partidos. Presidiendo el hall of fame está el entrenador santo y seña del club, Miki Vukovic que alzó el primer título oficial, la Copa del Rey del 98.

El Valencia Basket cuenta con las mejores instalaciones en el Roig Arena /

Vestuarios

El pabellón cuenta también con unos modernos vestuarios en los que el minimalismo no les resta comodidad. Unos vestuarios que son idénticos para tanto para el primer equipo masculino y femenino aunque lógicamente separados. Ambos equipos disponen además de una sala de hidroterapia propia así como otra de fisioterapia para la recuperación y tratamiento de lesiones. Destaca también la sala de vídeo que utilizarán ambos equipos para preparar los partidos y que cuenta con una gran pantalla y butacas que recuerdan a un cine.

Pista de entrenamiento

La instalación estrella del Valencia Basket en el Roig Arena, sin duda es la pista anexa de entrenamiento que utilizarán tanto el masculino como el femenino en su día a día. Se trata de una amplia pista en la que, de momento se ha instalado un parqué provisional que además es el mismo que se utilizó en la última Final Four de la Euroliga. El club ha encargado ya una nueva pista que será instalada en las próximas semanas y que, como novedad, incluye una tercera canasta. Así, además de la pista convencional, se ampliará una zona central con otra canasta más para mayor agilidad en los entrenamientos.