PRETEMPORADA
Kameron Taylor, De Larrea y Omari Moore lideran el festival ante el Baskonia
Los taronja rompieron el partido en el primer cuarto, con 28 puntos en poco más de seis minutos
Reuvers sumó 11 puntos en su primer partido de pretemporada e Ike Iroegbu se estrenó de taronja
Tras la derrota ante el UCAM Murcia en Yecla por 92-85 y la victoria contra el Casademont Zaragoza en Teruel por 80-98, el Valencia Basket afrontaba este viernes su penúltimo partido de pretemporada y lo hacía con una prueba de máxima exigencia ante el potente Baskonia, al que se medirá también en la Liga Endesa y en la Euroliga. Y no le pudo ir mejor a los taronja, ya que arrollaron a los de Paolo Galbiati por 84-99 en un partido que encarrilaron ya en el prime cuarto, con 28 puntos en los primeros seis minutos a pesar de las notables ausencias de Jean Montero, Brancou Badio y López-Arostegui.
Josep Puerto, que salió de inicio con De Larrea, Omari Moore, Jaime Pradilla y Neal Sako, abrió el marcador desde el 6,75 y en menos de dos minutos había sumado ya tres triples para poner el 4-11 en el marcador. Forrest anotaba también de tres acto seguido, pero el Valencia Basket imponía un ritmo muy superior al rival y, con la entrada de Taylor, Costello y un Reuvers que jugaba sus primeros minutos de la pretemporada tras superar su lesión de tobillo, lograron disparar el marcador hasta el 17-36 al final del primer cuarto.
Gran ritmo hasta la segunda parte
El propio Taylor sumaba también los cuatro siguientes puntos en el regreso a la pista, con Sako machacando el aro después tras un robo y Costello y Puerto (con su cuarto triple), logrando mantener una diferencia holgada a pesar de un parcial de 6-0, con buenos minutos de Diakité y Diallo.
Los taronja aprovechaban cada paso por la línea de tiros libres y Moore y Reuvers lograban encadenar 2+1 para poner el 34-60, un +26 que era la máxima diferencia del partido. Solo un triple sobre la bocina del jovencísimo Stefan Joksimovic, de 16 años, reducía la diferencia antes del paso por vestuarios (37-60).
De Larrea, líder tras el descanso
El Valencia BC era muy superior en todo, en porcentajes de tiro, el rebotes y, sobre todo, en asistencias (4-12). Movía el balón más rápido y encontraba también el cierto exterior en las manos de Sergio de Larrea, autor de ocho puntos seguidos en la vuelta a la pista, con dos triples.
El Baskonia no lograba reducir la diferencia como para pensar en la remontada, a pesar de bajar de los 20 puntos en varias ocasiones puntuales. Diop y los triples de Diallo y Diop les daban oxígeno, pero la primera canasta de Iroegbu, un 2+1 de Darius Thompson tras robo del internacional italiano y los puntos de Sima, Pradilla y Taylor y De Larrea desde el tiro, libre, permitían afrontar el último cuarto con un 60-83.
Dos caras en el último cuarto
Los últimos diez minutos comenzaban con un intercambio de tiros libres y la quinta falta de Diallo a 7:37 del final. Frisch trataban de mantener a su equipo en el partido, pero Sako primero y un triple de Iroegbu después pusieron el 65-91 que llevó de nuevo a Paolo Galbiati a parar el partido a 5:33 del final.
La victoria ya estaba en el bolsillo taronja, pero un exceso de relajación acabó con un parcial de 11-0 para un Baskonia que se puso a 12 puntos a falta de 1:47, liderados por el empuje de Forrest y el talento y desparpajo de Joksimovic. Sin embargo, un gran Moore, con cinco puntos seguidos, cerró el partido 84-99 y con ello, el pase a la final del torneo, donde esperan ya al vencedor del duelo entre el Río Breogán y el Real Madrid.
