El Valencia Basket, con Hind Ben Abdelkader ante el Estudiantes en Paterna

El Pabellón Municipal de Paterna acoge un año más el último partido de pretemporada del Valencia Basket femenino y lo hace con un duelo que medirá este domingo a las taronja con el Movistar Estudiantes, a partir de las 12:30. Un duelo en el que Rubén Burgos seguirá son poder contar con Raquel Carrera, Cristina Ouviña ni Leo Fiebich, pero para el que contará con el refuerzo de la recién fichada Hind Ben Abdelkader.

La exterior belga, que firmó hasta final de noviembre, podrá disputar así sus primeros minutos con la camiseta taronja tras varios días de trabajo con sus nuevas compañeras al entrar en una lista en la que repite también la joven Paula Saravia.

La baja de Carrera se debe a unas molestias leves que le impidieron viajar a Atenas con el equipo y en principio no debería correr peligro su presencia en la Supercopa LF Endesa del próximo fin de semana, en la que no estarán Leo Fiebich (pese a estar ya eliminada de la WNBA) ni Ouviña, quien se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. Las entradas se podrán comprar en este enlace.

Pleno de victorias

El Valencia Basket lleva ya un total de cuatro partidos de pretemporada con pleno de victorias. El primero fue en Tarragona ante Joventut Badalona (64-61). Un partido en el que Kayla Alexander siguió mostrando su carácter de MVP con 17 puntos. Posteriormente el equipo viajó a Atenas para disputar un torneo de nivel EuroLeague Women en el que superó en días consecutivos a VBW Gdynia (68-53) con 11 puntos de Awa Fam, a Athinaikos (69-49) con 12 puntos de Marija Lekovic y Leticia Romero y a CBK Mersin 83-87 con 12 puntos Kayla Alexander, María Araújo y Marija Lekovic. Partidos en los que el Valencia Basket pudo empezar a amoldar las nuevas piezas al equipo, con mucho trabajo por delante, pero con buenas sensaciones.

Movistar Estudiantes

El rival de este último amistoso es el Movistar Estudiantes. Equipo de la zona alta de la tabla en LF Endesa y que compite en EuroCup Women, que ha renovado buena parte de su plantilla de la pasada temporada. Las únicas piezas que continúan son Frieda Bühner, Isa Latorre, Juana Camilión y Kristina Topuzović.

La renovación llega desde el mismo banquillo con la salida de Nacho Martínez y la llegada de Antonio Pernas como nuevo entrenador, después de haber pasado las últimas tres temporadas dirigiendo el Durán Maquinaria Ensino.

María Araújo podrá jugar su primer partido de taronja ante su nueva afición. / F. Calabuig

En la plantilla ya no siguen Paula Saravia -ahora en el equipo taronja-, Ángela Salvadores, Liliana Banaszak, Marena Whittle, Patricia Bura y Gracia Alonso de Armiño.

Respecto a las incorporaciones, hay dos llegadas nacionales como son las de Carla Osma, que proviene de la NCAA desde Kansas University, e Irati Etxarri, internacional española que ha pasado por varios equipos de LF Endesa, el último de ellos Lointek Gernika. En el apartado internacional incorporan a Maria Jespersen, alero con que conoce bien la LF Endesa, cuyo último equipo es Perfumerías Avenida, y con experiencia EuroLeague Women reciente en Polkowice y Sepsi.

Otra exterior que aterriza en Madrid es Clementine Samson, que ha estado las últimas dos temporadas en Celta Zorka y tiene experiencia en EuroCup Women. Alexandra Stanacev viene del UMCS Lublin polaco, aunque pasó previamente por la LF Endes. Por su parte, Nneka Ezeigbo ha pasado por varios equipos de LF Challenge hasta que la temporada pasada debutó en LFE con Spar Gran Canaria. Promedió 10,8 puntos y 8,3 rebotes por partido y fue candidata a jugadora revelación de la liga. La última incorporación es la de Tijana Krivacevic, que se se unirá al grupo el 22 de septiembre. Jugadora veterana que proviene de Sopron Basket y que ha pasado por muchos equipos de EuroLeague Women e incluso estuvo hace más de una década en Rivas Ecópolis y Perfumerías Avenida.