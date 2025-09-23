El cariñoso elogio de Ricky Rubio a Sergio de Larrea: "Tiene un talento que puede llegar a ser un referente como base en España"

Una nueva temporada de baloncesto está a la vuelta de la esquina. El Valencia Basket ya enfila la recta final de la pretemporada, que pondrá punto y final este fin de semana con la disputa de la Supercopa Endesa. Este torneo será la antesala al pistoletazo de salida al curso con los primeros partidos de Euroliga y de Liga Endesa. Un año ilusionante, con una plantilla con mucho potencial y el estreno oficial del Roig Arena.

Este martes se celebra la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa 2025/2026 en Madrid. Antes de la tradicional gala las diferentes estrellas de los equipos de la Liga, entre los que estaba el taronja Jean Montero, han hablado con los periodistas. SUPER pudo conversar con uno de los grandes nombres del campeonato nacional y que regresa con su querido Joventut. Ricky Rubio ha atendido a esta casa para deshacerse en elogios con Sergio de Larrea, pidiendo calma con su proceso de crecimiento como jugador, algo de lo que puede hablar con propiedad el del Masnou, ya que debutó siendo un adolescente y solo unos años después enamoró a la NBA con su magia en su aterrizaje en los Wolves.

“En una entrevista veía que Pedro Martínez que habla de De Larrea. Hablaba de que le ponemos las expectativas muy altas y tenemos que valorar el jugador que es hoy y no el que puede llegar a ser. Sí que es verdad que ilusionan, tiene un talento que puede llegar a ser un referente como base español en la selección. Tenemos que disfrutarlo como está ahora. Todos queremos a que esté ya formado", el exNBA español.

Rubio también destacó el papel del taronja en el pasado Eurobasket con España, pese al mal resultado de 'La Familia' en el torneo: "Tuvo un papel muy importante en la selección donde creo que ganó mucha experiencia e incluso en algún partido rindió a unos niveles digno ser el base titular de la selección. Le deseo una buena temporada coincidí con él en una de las ventanas y la verdad es que es muy trabajador. Que le vaya muy bien”.

El base del Masnou no ha sido el único que se ha pronunciado sobre el futuro de De Larrea. Chus Mateo, nuevo seleccionador de España, también lo hizo en su presentación en estos términos: “Ese gen ganador lleva desde hace mucho tiempo latente en el carácter de los jugadores españoles. Como ejemplo, dos jóvenes que han jugado un Europeo extraordinario están llamando a la puerta del nuevo seleccionador. Hablo de Larry (el jugador del Valencia Basket Sergio de Larrea) y de Mario Saint-Supéry. Soy optimista de cara a ellos”