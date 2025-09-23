Jean Montero, la estrella taronja en la presentación de la Liga Endesa

El espectacular atrio de la sede de Endesa en Madrid volvió a acoger la gala de presetación de la Liga en un acto en el que estuvieron representados casi todos los equipos de la ACB a excepción del Unicaja y del UCAM Murcia (en la previa de la Basketball Champions League). Un evento en el se juntaron algunas de las grandes estrellas de la competición, entre ellas un Jean Montero que repetía como representante taronja y que fue de los jugadores que más expectación despertaron después de su espectacular última temporada en el Valencia Basket.

El dominicano viajó acompañado de un Víctor Claver invitado por la ACB para presentar el documental 'A 13.000 pies) en el que es protagonista y que se emitirá por primera vez este miércoles por la noche (a las 20:00 en el canal de YouTube de la acb y en DAZN). El de Maristas, además, será junto a Pablo Laso uno de los comentaristas de DAZN para la Supercopa Endesa del próximo fin de semana en Málaga, en la que el Valencia Basket luchará por suprimer título de la temporada.

Víctor Claver, doble protagonista en el acto con DAZN y su documental. / ALBERTO NEVADO PIQUERAS

Un primer objetivo al que no podrá ayudar Montero, aún en fase de recuperación de la intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido recientemente por la lesión en un dedo de su mano derecha. Aún así, confía en las opciones de un Valencia Basket que ha mostrado buenas sensaciones en la pretemporada aunque en su primer cruce se mida a un potente Unicaja que viene de ganar la Intercontinental Cup.

Todos los jugadores presentes en la gala de la Liga Endesa. / Alberto Nevado

Con Sergio Bezos y Alejandra Llambés como maestros de ceremonias, el acto reunió a un espectacular elenco de jugadores de cada uno de sus equipos: Willy Hernangómez (Barça), Rodions Kurucs (Baskonia), Juan Fernández (Bàsquet Girona), Dani Pérez (BAXI Manresa), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Iván Aurrecoechea (Coviran Granada), Andrew Albicy (Dreamland Gran Canaria), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Ricky Rubio (Joventut Badalona), Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Stan Okoye (MoraBanc Andorra), Edy Tavares (Real Madrid), Francis Alonso (Río Breogán), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), Melwin Pantzar (Surne Bilbao Basket) y el propio Jean Montero (Valencia Basket).

Ricky, Claver y De Larrea

Ricky Rubio, de nuevo en un Joventut en el que empezó su carrera, acaparó también gran parte de la atención mediática y tuvo palabras de elogio hacia un Sergio de Larrea al que ve como uno de los jugadores importantes de la selección en los próximos años.

Además, el del Masnou se reencontró con su gran amigo Víctor Claver, con quien se fundió en un abrazo antes de mantener una animada charla entre la multitud de fotos que les pedían los presentes en el acto.

La música, protagonista en el acto

También hubo tiempo para la música, gracias a las actuaciones del grupo La Azotea, finalistas del concurso de talento emergente Endesa Play, y del DJ Mickey Pavón. Y todo en un acto que contó con amplia presencia institucional, con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, como anfitrió y la asistencia de la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, del reelegido presidente de la ACB, Antonio Martín y del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.