El Valencia Basket luce su mejor cara para el inicio de la nueva temporada

El Valencia Basket cuenta ya los días para iniciar una nueva temporada en la que afrontará numerosos retos, entre ellos, conquistar por cuarto año consecutivo la Liga F Endesa. La plantilla taronja y el cuerpo técnico están listos para defender su corona de campeonas. Esta semana participaron en la tradicional sesión de fotos oficiales en las que una a una, fueron posando todas las jugadoras, así como el cuerpo técnico que una temporada más estará dirigido por Rubén Burgos.

Fotos oficiales

Las taronja lucieron sus mejores 'galas', los equipajes que defenderán esta campaña en una sesión que culminó con la foto oficial de la temporada. Una campaña que arrancará con fuerza este fin de semana, el último de septiembre en el que las de Rubén Burgos lucharán por volver a conquistar la Supercopa. Será en Huesca, donde este sábado 27 se medirá a Perfumerías Avenida a las 17:15 horas, en el Palacio de los Deportes en la primera semifinal. El otro cruce de semifinales medirá a Casademont Zaragoza y Hozono Global Jairis a las 20:00 horas. Los vencedores de ambas eliminatorias disputarán la final el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas. El Valencia Basket buscará su tercera Supercopa consecutiva.

Preparadas para la Liga F Endesa

Tras la Supercopa llegará el debut en la Liga F Endesa en la que el Valencia Basket visitará al Baxi Ferrol el 4 de octubre en la primera jornada mientras que disputará su primer partido como local estrenando el Roig Arena el 12 de octubre ante el IDK Euskotren. Antes, el 8 de octubre, debutará en la Euroliga visitando al Olympiacos el 8 de octubre. El 16 de octubre, en la segunda jornada, recibirá al Fenerbace en el Roig Arena.

En la Liga F Endesa, el Valencia Basket es el rival a batir tras conquistar los tres últimos títulos de forma consecutiva y haber disputado las últimas 5 finales. En la Euroliga, tras llegar hasta semifinales la pasada edición y por tanto, disputar la Final Six, el objetivo es volver a estar entre las mejores del continente y luchar por el título.

Y tampoco faltará otro gran objetivo en el calendario, la Copa de la Reina, en la que lucharán por su segunda corona.

Para ello, el Valencia Basket dispone de una plantilla de gran calidad. Todas participaron en las fotos oficiales de la temporada a excepción de Leo Fiebich que tras acabar su participación en la WNBA se reincorporará al equipo en noviembre.

Estos son los dorsales que lucirán esta temporada las taronja:

4️⃣ Paula Saravia

5️⃣ Cristina Ouviña

6️⃣ Elena Buenavida

8️⃣ María Araújo

9️⃣ Queralt Casas

🔟 Leticia Romero

1️⃣1️⃣ Awa Fam

1️⃣4️⃣ Raquel Carrera

1️⃣5️⃣ Irene Broncano

1️⃣6️⃣ Marina Bleda

2️⃣2️⃣ Tanaya Atkinson

2️⃣3️⃣ Alina Iagupova

2️⃣4️⃣ Hind Ben Abdelkader

2️⃣5️⃣ Marija Lekovic

4️⃣0️⃣ Kayla Alexander

7️⃣2️⃣ Elena Rodríguez