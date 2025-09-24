Jean Montero: "¿Por qué no soñar con la Euroliga? No se puede pensar en pequeño"

Ya consagrado como una gran estrella de la ACB, Jean Montero afronta su segunda temporada con Valencia Basket convencido del proyecto taronja y con la ilusión de levantar títulos en el Roig Arena. SUPER acudió al acto de presentación de la Liga ACB celebrado en la sede Endesa de Madrid y entrevistó al exterior dominicano, que ya cuenta las horas para volver a jugar para su afición, con la que tiene una "gran conexión".

¿Cómo va la recuperación de tu lesión? ¿Cuándo podrás estar listo?

Bueno, el plazo que me dieron los doctores fue de cuatro a cinco semanas, hay que respetarlo y seguir los pasos que me han puesto y eso es lo que estoy haciendo hasta ahora. Voy bien y me siento bien, en unas cuantas semanas ya empezaré a hacer cosas, estoy deseando ya volver.

¿Cómo afrontas el inicio de temporada y el estreno del Roig Arena?

Yo quería meter la primera canasta en el Roig Arena, pero no se pudo (risas). Simplemente estoy tratando de mejorar y tratando de recuperarme lo antes posible. Estoy ilusionado de volver con el equipo, de entrenar y de competir.

¿Cómo llega el equipo a este principio de temporada?

Tenemos unas cuantas bajas por lesión, pero el equipo se ha visto muy bien en los entrenamientos. En los partidos se han visto cosas de las que entrenamos y eso es sumamente importante.

A nivel nacional, después de ser finalistas de liga, ¿por qué no soñar con el título este año?

Yo siempre trato de querer más. Soy muy ambicioso y muchos jugadores del equipo creen en que sí se puede. Este año podemos seguir creciendo y optar por más.

¿Sois la alternativa al Real Madrid?

No buscamos equipos con los que compararnos. Buscamos hacerlo lo mejor posible nosotros y cuando salimos dar lo máximo y la mejor versión de nosotros mismos.

¿Tienes ganas de jugar la Euroliga?

Sí, ya ganas de jugar ese primer partido, que es un poco el partido del ansia, de querer hacer todas las cosas en un minuto... pero bueno yo creo que jugar contra los grandes talentos que hay en la Euroliga va a ser muy importante para mí. Es ilusionante.

¿Objetivo en Euroliga?

Llegar lo más lejos que podamos y por qué no soñar con un título. Siempre que juegas tienes que soñar por lo más grande. No se puede pensar en pequeño. Tenemos que subir un nivel más, ahora la exigencia es mayor, más equipos... va a depender mucho de la mentalidad que tengamos todo el año

Segundo año en Valencia ¿tú también quieres dar ese salto?

Sí, siempre trato de mejorar y dar lo mejor de mí, es ilusionante mi primer año en Euroliga. Siempre busco querer competir y la Euroliga es una buena competición para sacar lo mejor de mí.

Con la salida de jugadores importantes, ¿asumes el papel de líder del equipo?

No tanto como el líder, pero sí un jugador que siempre va a tratar de hacer lo mejor para el equipo. Hacer lo que haga falta para ganar. Si me ven como un líder es porque siempre trato de dar lo mejor de mí.

¿Qué te convenció para renovar con VBC?

El proyecto de seguir creciendo, el año pasado fue uno de mis mejores años en mi joven carrera y por qué no seguir creyendo en algo que me ha dado resultados. Eso es lo más importante. Todo el equipo está muy ilusionado con el proyecto y por eso muchos jugadores han venido aquí este año.

¿Este verano hubo contactos con equipos de NBA y Euroliga?

Sí, hubieron contactos NBA y Euroliga, pero el proyecto de Valencia Basket era el más sólido. En el que consideraba que podía seguir creciendo.

¿Sientes que eres uno de los grandes ídolos de la afición?

Sí, la afición me quiere mucho y yo también trato de darle mucho amor a la afición. Es muy importante tener esa conexión con los aficionados, que son las personas que vienen a los partidos tomando dos o tres horas de su tiempo. Dedican tiempo a verte jugar y es lo mínimo que podemos hacer.

¿Qué te parece la cifra 11.000 abonados en el Roig Arena?

No me sorprende por lo que hicimos el año pasado. La afición creyó que podíamos y obviamente por el nuevo pabellón... es muy ilusionante este año.

¿La Copa en casa es una motivación?

Sí, la Copa en el Roig Arena es ilusionante, tenemos que llegar lo mejor posible.

Has sido tres años el mejor joven de la liga ¿tu objetivo es ser MVP?

No trato nunca de pelear por premios individuales, trato de dar lo mejor de mí, soy muy competitivo y si al final del año eso es lo que me merezco pues eso es lo que tendré.

¿Qué te parecen los nuevos fichajes?

Hay jugadores que ya los había visto antes, el único que no había visto tanto es Omari Moore, un jugador con una capacidad ofensiva muy alta. Estoy ilusionado con todos porque hemos respondido muy bien a los partidos hasta ahora.